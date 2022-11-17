https://crimea.ria.ru/20221117/vlasti-zapretili-vyvoz-spetstekhniki-iz-khersonskoy-oblasti-1125423342.html

Власти запретили вывоз спецтехники из Херсонской области

Власти запретили вывоз спецтехники из Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Власти запретили вывоз спецтехники из Херсонской области

Власти Херсонской области запретили вывоз из региона спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования. Соответствующее распоряжение подписал врио главы... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T18:24

2022-11-17T18:24

2022-11-17T18:25

херсонская область

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области запретили вывоз из региона спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования. Соответствующее распоряжение подписал врио главы администрации Владимир Сальдо.Уточняется, что передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования допускается в исключительных случаях и только на основании распоряжения и специального пропуска, который выдается военным комендантом области.Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра.В четверг Украина в одностороннем порядке начала блокировать выезд мирного населения с правобережной части Херсонской области на левый берег по Днепру.Власти области ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. 1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы.

https://crimea.ria.ru/20221117/ukraina-zakryla-vyezd-s-pravoberezhya-khersona-1125409109.html

https://crimea.ria.ru/20221115/v-chem-riski-dlya-kryma-posle-otvoda-rossiyskikh-voysk-iz-khersona-1125386740.html

херсонская область

новые регионы россии

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херсонская область, новые регионы россии