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Власти запретили вывоз спецтехники из Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Власти запретили вывоз спецтехники из Херсонской области
Власти запретили вывоз спецтехники из Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Власти запретили вывоз спецтехники из Херсонской области
Власти Херсонской области запретили вывоз из региона спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования. Соответствующее распоряжение подписал врио главы... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T18:24
2022-11-17T18:25
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области запретили вывоз из региона спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования. Соответствующее распоряжение подписал врио главы администрации Владимир Сальдо.Уточняется, что передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования допускается в исключительных случаях и только на основании распоряжения и специального пропуска, который выдается военным комендантом области.Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра.В четверг Украина в одностороннем порядке начала блокировать выезд мирного населения с правобережной части Херсонской области на левый берег по Днепру.Власти области ранее призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. 1 ноября администрации Каховского района призвала жителей "незамедлительно покинуть населенный пункт" в связи с высоким уровнем военной угрозы.
https://crimea.ria.ru/20221117/ukraina-zakryla-vyezd-s-pravoberezhya-khersona-1125409109.html
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херсонская область, новые регионы россии
Власти запретили вывоз спецтехники из Херсонской области

В Херсонской области запретили вывоз спецтехники, грузовиков и оборудования из региона

18:24 17.11.2022 (обновлено: 18:25 17.11.2022)
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Власти Херсонской области запретили вывоз из региона спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования. Соответствующее распоряжение подписал врио главы администрации Владимир Сальдо.

"С 15 ноября 2022 года запрещен вывоз с территории Херсонской области спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования, до особого распоряжения. Военный комендант Херсонской области, совместно с представителями министерства внутренних дел и Росгвардии, организует контроль за перемещением вышеуказанных технических средств через совместные блокпосты", — указано в опубликованном документе.

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Уточняется, что передвижение спецтехники, грузовиков и оборудования допускается в исключительных случаях и только на основании распоряжения и специального пропуска, который выдается военным комендантом области.
Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины усилили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области на левом берегу Днепра.
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Херсонская областьНовые регионы России
 
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