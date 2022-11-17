https://crimea.ria.ru/20221117/v-sevastopole-snesut-mnogoetazhku-1125407234.html
В Севастополе снесут многоэтажку
В Севастополе снесут многоэтажку - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Севастополе снесут многоэтажку
Правительство Севастополя приняло решение о сносе многоэтажного дома, возведенного на участке индивидуального жилищного строительства. Сносу подлежат дом,... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T09:23
2022-11-17T09:23
2022-11-17T09:23
севастополь
михаил развожаев
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Правительство Севастополя приняло решение о сносе многоэтажного дома, возведенного на участке индивидуального жилищного строительства. Сносу подлежат дом, строительство которого началось после 2014 года на участке ИЖС, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Речь идет о доме по улице Мельника, 80. Михаил Развожаев лично настоял на сносе строения и возбуждении против застройщика уголовного дела. Люди выплатили застройщику около 50 млн рублей, вопрос о взыскании средств будет решаться в судебном порядке."В рамках уголовного дела будут взыскиваться средства, дом этот будет снесен как самовольная постройка. Застройщик прекрасно осознавал, что нарушает закон и обманывает людей... Застройщик должен вернуть деньги людям, произвести демонтаж (или оплатить его, если будет сносить город ), конечно будет возбуждено и уголовное дело", - сказал Михаил Развожаев.А вот дома, построенные в городе до 2014 года, сносить не будут. Недавно Минстрой России одобрил завершение строительства таких проблемных многоэтажек."Дома, построенные в украинский период или по украинским документам на землях ИЖС, остаются. А те постройки, строительство которых было начато после 2014 года, будут снесены", – уточнил Развожаев на заседании градостроительного совета.Повезло 25 дольщикам дома №12 на улице Брусничной и 14 севастопольцам на Новороссийской, 61. Строительство при долевом участии этих многоэтажек велось в соответствии с украинским законодательством, уточнили власти. При этом земельный участок дома на Брусничной расположен на территории обвалоопасного участка "Делегардова балка и ее склоны". Принято решение обязать застройщика провести обследование на возможность безопасной эксплуатации жилого дома с соблюдением требованием пожарной безопасности, технических регламентов, норм потребления коммунальных ресурсов. При соблюдении этих условий дом будет сохранен.Дом на Новороссийской также оставят при условии присоединения к нему земельного участка, где должны оборудовать парковку и детскую площадку. Помимо этого, застройщика обязали выплатить 200 тыс. рублей за проект сноса дома, который подготовил департамент городского хозяйства ранее.
https://crimea.ria.ru/20221111/sevastopol-lishilsya-zemli-na-4-mln-rubley-iz-za-podloga-v-pravitelstve-1125337418.html
https://crimea.ria.ru/20221109/v-sevastopole-pod-ugrozoy-sryva--goskontrakt-na-rekonstruktsiyu-zhilya-1125293544.html
https://crimea.ria.ru/20220815/zhitel-sevastopolya-zarabotal-bolee-85-mln-rubley-na-obmanutykh-dolschikakh-1124168353.html
севастополь
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, михаил развожаев, общество
В Севастополе снесут многоэтажку
В Севастополе снесут многоэтажку, построенную на землях ИЖС – Развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Правительство Севастополя приняло решение о сносе многоэтажного дома, возведенного на участке индивидуального жилищного строительства. Сносу подлежат дом, строительство которого началось после 2014 года на участке ИЖС, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Речь идет о доме по улице Мельника, 80. Михаил Развожаев лично настоял на сносе строения и возбуждении против застройщика уголовного дела. Люди выплатили застройщику около 50 млн рублей, вопрос о взыскании средств будет решаться в судебном порядке.
"В рамках уголовного дела будут взыскиваться средства, дом этот будет снесен как самовольная постройка. Застройщик прекрасно осознавал, что нарушает закон и обманывает людей... Застройщик должен вернуть деньги людям, произвести демонтаж (или оплатить его, если будет сносить город ), конечно будет возбуждено и уголовное дело", - сказал Михаил Развожаев.
А вот дома, построенные в городе до 2014 года, сносить не будут. Недавно Минстрой России одобрил завершение строительства таких проблемных многоэтажек.
"Дома, построенные в украинский период или по украинским документам на землях ИЖС, остаются. А те постройки, строительство которых было начато после 2014 года, будут снесены", – уточнил Развожаев на заседании градостроительного совета.
Повезло 25 дольщикам дома №12 на улице Брусничной и 14 севастопольцам на Новороссийской, 61. Строительство при долевом участии этих многоэтажек велось в соответствии с украинским законодательством, уточнили власти.
При этом земельный участок дома на Брусничной расположен на территории обвалоопасного участка "Делегардова балка и ее склоны". Принято решение обязать застройщика провести обследование на возможность безопасной эксплуатации жилого дома с соблюдением требованием пожарной безопасности, технических регламентов, норм потребления коммунальных ресурсов. При соблюдении этих условий дом будет сохранен.
Дом на Новороссийской также оставят при условии присоединения к нему земельного участка, где должны оборудовать парковку и детскую площадку. Помимо этого, застройщика обязали выплатить 200 тыс. рублей за проект сноса дома, который подготовил департамент городского хозяйства ранее.