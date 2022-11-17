https://crimea.ria.ru/20221117/v-krymu-skoraya-vletela-v-gruzovik-1125425367.html
В Крыму скорая влетела в грузовик
В Крыму скорая влетела в грузовик - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Крыму скорая влетела в грузовик
В Джанкое машина скорой помощи столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T21:23
2022-11-17T21:23
2022-11-17T21:53
ситуация на дорогах крыма
крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкое машина скорой помощи столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. По данным правоохранителей, водитель кареты скорой помощи направлялся со стороны Джанкоя и, не выбрав безопасную дистанцию, врезался в грузовик International с полуприцепом, остановившийся на проезжей части дороги.Отмечается, что в момент аварии пациентов в салоне машины скорой не было.Инцидент произошел около 17.40 вблизи МАПП "Джанкой", на автодороге Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта. На месте ДТП работает наряд ГИБДД. Проводится проверка.Ранее сообщалось, что в Крыму трактор смял легковушку – пострадал ребенок.
https://crimea.ria.ru/20221117/v-krymu-traktor-smyal-legkovushku--postradal-9-letniy-rebenok-1125419713.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мвд по республике крым
В Крыму скорая влетела в грузовик
В Крыму машина скорой помощи влетела в припаркованный грузовик, есть пострадавшие
21:23 17.11.2022 (обновлено: 21:53 17.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Джанкое машина скорой помощи столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
По данным правоохранителей, водитель кареты скорой помощи направлялся со стороны Джанкоя и, не выбрав безопасную дистанцию, врезался в грузовик International с полуприцепом, остановившийся на проезжей части дороги.
"В результате ДТП водитель кареты скорой помощи получил телесные повреждения. Двум пассажирам, фельдшерам кареты скорой помощи, оказана разовая медицинская помощь", – рассказали в полиции.
Отмечается, что в момент аварии пациентов в салоне машины скорой не было.
Инцидент произошел около 17.40 вблизи МАПП "Джанкой", на автодороге Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта. На месте ДТП работает наряд ГИБДД. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Крыму трактор смял легковушку
– пострадал ребенок.