https://crimea.ria.ru/20221117/v-kremle-sdelali-zayavlenie-po-peregovoram-s-kievom-1125417156.html
В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом
В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом
Москва по-прежнему открыта к переговорам с Киевом, и эта позиция хорошо известна украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T15:32
2022-11-17T15:32
2022-11-17T15:34
дмитрий песков
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Москва по-прежнему открыта к переговорам с Киевом, и эта позиция хорошо известна украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь подчеркнул, что специальная военная операция продолжается, и ее цели будут достигнуты.При этом Песков отметил, что удары по энергетическим объектам Украины связаны с нежеланием украинской стороны "выходить на переговоры" и решать проблему - "это все последствия".
https://crimea.ria.ru/20221114/peregovory-i-vopros-kryma-stanet-li-pozitsiya-kieva-bolee-realistichnoy-1125363749.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), украина
В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом
Россия открыта к достижению целей по Украине и путем СВО, и путем переговоров - Песков
15:32 17.11.2022 (обновлено: 15:34 17.11.2022)