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В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом
В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом
Москва по-прежнему открыта к переговорам с Киевом, и эта позиция хорошо известна украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T15:32
2022-11-17T15:34
дмитрий песков
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Москва по-прежнему открыта к переговорам с Киевом, и эта позиция хорошо известна украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь подчеркнул, что специальная военная операция продолжается, и ее цели будут достигнуты.При этом Песков отметил, что удары по энергетическим объектам Украины связаны с нежеланием украинской стороны "выходить на переговоры" и решать проблему - "это все последствия".
https://crimea.ria.ru/20221114/peregovory-i-vopros-kryma-stanet-li-pozitsiya-kieva-bolee-realistichnoy-1125363749.html
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дмитрий песков, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), украина
В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом

Россия открыта к достижению целей по Украине и путем СВО, и путем переговоров - Песков

15:32 17.11.2022 (обновлено: 15:34 17.11.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Москва по-прежнему открыта к переговорам с Киевом, и эта позиция хорошо известна украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любые переговоры имеют цели. Наши цели хорошо известны. И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому, и к другому, и наши цели хорошо известны. Они еще в период мартовских переговоров были детально доведены до сведения украинской стороны, и украинцы хорошо их знают", - сказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что специальная военная операция продолжается, и ее цели будут достигнуты.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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Переговоры и вопрос Крыма: станет ли позиция Киева более "реалистичной"
При этом Песков отметил, что удары по энергетическим объектам Украины связаны с нежеланием украинской стороны "выходить на переговоры" и решать проблему - "это все последствия".
 
Дмитрий ПесковСпециальная военная операция РФ на УкраинеРоссийская Федерация (Россия, РФ)Украина
 
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