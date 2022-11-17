https://crimea.ria.ru/20221117/v-kremle-sdelali-zayavlenie-po-peregovoram-s-kievom-1125417156.html

В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом

В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом - РИА Новости Крым, 17.11.2022

В Кремле сделали заявление по переговорам с Киевом

Москва по-прежнему открыта к переговорам с Киевом, и эта позиция хорошо известна украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T15:32

2022-11-17T15:32

2022-11-17T15:34

дмитрий песков

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Москва по-прежнему открыта к переговорам с Киевом, и эта позиция хорошо известна украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь подчеркнул, что специальная военная операция продолжается, и ее цели будут достигнуты.При этом Песков отметил, что удары по энергетическим объектам Украины связаны с нежеланием украинской стороны "выходить на переговоры" и решать проблему - "это все последствия".

https://crimea.ria.ru/20221114/peregovory-i-vopros-kryma-stanet-li-pozitsiya-kieva-bolee-realistichnoy-1125363749.html

российская федерация (россия, рф)

украина

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2022

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дмитрий песков, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), украина