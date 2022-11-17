https://crimea.ria.ru/20221117/rezkaya-peremena-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-chetverg-1125402817.html

Резкая перемена: прогноз погоды для Крыма на четверг

Резкая перемена: прогноз погоды для Крыма на четверг - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Резкая перемена: прогноз погоды для Крыма на четверг

В ближайшие сутки в связи с прохождением активного холодного атмосферного фронта в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Пройдут дожди, в горах со снегом, РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в связи с прохождением активного холодного атмосферного фронта в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Пройдут дожди, в горах со снегом, местами очень сильные осадки. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе облачно. Ночью без осадков, днем дождь, местами сильный. Ветер юго-западный, ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +11...+13.В Севастополе облачно, дождь, временами сильный. Ветер юго-западный ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +15…+17.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Судке и Керчи также прольются дожди. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15.На территории всего Крыма действует штормовое предупреждение из-за сильных осадков и ветра.

https://crimea.ria.ru/20221115/na-krym-obrushatsya-silnye-dozhdi-s-mokrym-snegom-i-zamorozki-1125374188.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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