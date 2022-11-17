https://crimea.ria.ru/20221117/dva-amerikanskikh-radiolokatora-unichtozheno-vs-rf-v-zone-svo-1125418203.html
Два американских радиолокатора уничтожено ВС РФ в зоне СВО
Два американских радиолокатора уничтожено ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Два американских радиолокатора уничтожено ВС РФ в зоне СВО
Вооруженные силы России уничтожили два радиолокатора производства США в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, системой ПВО были... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T16:06
2022-11-17T16:06
2022-11-17T16:07
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили два радиолокатора производства США в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, системой ПВО были сбиты шесть беспилотников и десятки снарядов украинских реактивных систем залпового огня. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны РФ.Российская система противовоздушной обороны сбила шесть беспилотников и отразила пятнадцать украинских реактивных снарядов, в том числе системы залпового огня HIMARS на Донбассе и два снаряда "Ольха" в ЛНР. Также сбиты в воздухе два реактивных снаряда "Ураган" в районе населенного пункта Стрелечья Харьковской области."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166-ти районах", — доложили в ведомстве.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2 520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221116/vs-rf-unichtozhili-amerikanskuyu-voennuyu-tekhniku-na-ukraine-1125396266.html
https://crimea.ria.ru/20221117/ataka-na-lnr-sorvana-brigada-vsu-otkazalas-podchinyatsya-komandovaniyu-1125417563.html
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Два американских радиолокатора уничтожено ВС РФ в зоне СВО
Российские войска уничтожили еще два радиолокатора США в зоне спецоперации
16:06 17.11.2022 (обновлено: 16:07 17.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили два радиолокатора производства США в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, системой ПВО были сбиты шесть беспилотников и десятки снарядов украинских реактивных систем залпового огня. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня "Ураган"… две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — сообщили в оборонном ведомстве.
Российская система противовоздушной обороны сбила шесть беспилотников и отразила пятнадцать украинских реактивных снарядов, в том числе системы залпового огня HIMARS на Донбассе и два снаряда "Ольха" в ЛНР. Также сбиты в воздухе два реактивных снаряда "Ураган" в районе населенного пункта Стрелечья Харьковской области.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166-ти районах", — доложили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2 520 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6 668 танков и других боевых бронированных машин, 894 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7259 единиц специальной военной автомобильной техники.