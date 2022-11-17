https://crimea.ria.ru/20221117/ataka-na-lnr-sorvana-brigada-vsu-otkazalas-podchinyatsya-komandovaniyu-1125417563.html

Атака на ЛНР сорвана: бригада ВСУ отказалась подчиняться командованию

Атака на ЛНР сорвана: бригада ВСУ отказалась подчиняться командованию - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Атака на ЛНР сорвана: бригада ВСУ отказалась подчиняться командованию

Сотни военных ВСУ погибли в провальных попытках атаковать ЛНР и ДНР. Все наступления были пресечены Вооруженными силами России. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T15:45

2022-11-17T15:45

2022-11-17T15:46

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/13/1123584371_0:94:2312:1394_1920x0_80_0_0_8486b4709bb8ab31e6ff53c6c28036fd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Сотни военных ВСУ погибли в провальных попытках атаковать ЛНР и ДНР. Все наступления были пресечены Вооруженными силами России. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны РФ.На Купянском направлении попытка наступления противника предотвращена упреждающим огнем. ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в районе Новоселовского в ЛНР, но потеряли до двадцати военнослужащих и два бронеавтомобиля."На Красно-Лиманском направлении, в результате огня российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжелых огнеметных систем, сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва", — рассказали в ведомстве.По данным Минобороны, потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.На Южно-Донецком направлении российские войска взяли под контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики."Кроме того, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики… Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин", — доложили в оборонном ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221117/vks-rossii-unichtozhili-tsekha-dvukh-oboronnykh-zavodov-na-ukraine--minoborony-1125417041.html

https://crimea.ria.ru/20221116/vs-rf-unichtozhili-amerikanskuyu-voennuyu-tekhniku-na-ukraine-1125396266.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)