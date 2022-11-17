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Атака на ЛНР сорвана: бригада ВСУ отказалась подчиняться командованию - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Атака на ЛНР сорвана: бригада ВСУ отказалась подчиняться командованию
Атака на ЛНР сорвана: бригада ВСУ отказалась подчиняться командованию - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Атака на ЛНР сорвана: бригада ВСУ отказалась подчиняться командованию
Сотни военных ВСУ погибли в провальных попытках атаковать ЛНР и ДНР. Все наступления были пресечены Вооруженными силами России. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T15:45
2022-11-17T15:46
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Сотни военных ВСУ погибли в провальных попытках атаковать ЛНР и ДНР. Все наступления были пресечены Вооруженными силами России. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны РФ.На Купянском направлении попытка наступления противника предотвращена упреждающим огнем. ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в районе Новоселовского в ЛНР, но потеряли до двадцати военнослужащих и два бронеавтомобиля."На Красно-Лиманском направлении, в результате огня российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжелых огнеметных систем, сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва", — рассказали в ведомстве.По данным Минобороны, потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.На Южно-Донецком направлении российские войска взяли под контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики."Кроме того, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики… Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин", — доложили в оборонном ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221117/vks-rossii-unichtozhili-tsekha-dvukh-oboronnykh-zavodov-na-ukraine--minoborony-1125417041.html
https://crimea.ria.ru/20221116/vs-rf-unichtozhili-amerikanskuyu-voennuyu-tekhniku-na-ukraine-1125396266.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Атака на ЛНР сорвана: бригада ВСУ отказалась подчиняться командованию

Аэромобильная бригада ВСУ отказалась от приказа командования наступать на ЛНР - Минобороны

15:45 17.11.2022 (обновлено: 15:46 17.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерия ЛНР ведет обстрел ВСУ с окраин Попасной
Артиллерия ЛНР ведет обстрел ВСУ с окраин Попасной - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Сотни военных ВСУ погибли в провальных попытках атаковать ЛНР и ДНР. Все наступления были пресечены Вооруженными силами России. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны РФ.
На Купянском направлении попытка наступления противника предотвращена упреждающим огнем. ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в районе Новоселовского в ЛНР, но потеряли до двадцати военнослужащих и два бронеавтомобиля.
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"На Красно-Лиманском направлении, в результате огня российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжелых огнеметных систем, сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва", — рассказали в ведомстве.
По данным Минобороны, потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.
"На Лисичанском направлении, в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов, военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населенном пункте Белогоровка Луганской Народной Республики отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи", — указали в министерстве.
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На Южно-Донецком направлении российские войска взяли под контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики.
"Кроме того, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики… Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин", — доложили в оборонном ведомстве.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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