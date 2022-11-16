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В ночном ДТП в Симферополе пострадали двое
В ночном ДТП в Симферополе пострадали двое - РИА Новости Крым, 16.11.2022
В ночном ДТП в Симферополе пострадали двое
В Симферополе два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T11:20
2022-11-16T11:20
2022-11-16T11:20
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла в ночь на вторник, 16 ноября, на улице Лермонтова. По предварительной информации, водитель автомобиля "Фольксваген" не уступил дорогу другому автомобилю, в результате чего произошло их столкновение.В результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW. С телесными повреждениями они доставлены в ближайшую больницу.По факту происшествия проводится проверка.Ранее сообщалось о ДТП в Севастополе, в котором пострадали двое полицейских.
https://crimea.ria.ru/20221115/v-sevastopole-naryad-dps-dvazhdy-popal-v-avariyu-sledkom-nachal-proverku-1125389227.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, симферополь
В ночном ДТП в Симферополе пострадали двое
В Симферополе два человека пострадали в ночном ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Авария произошла в ночь на вторник, 16 ноября, на улице Лермонтова. По предварительной информации, водитель автомобиля "Фольксваген" не уступил дорогу другому автомобилю, в результате чего произошло их столкновение.
"Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, двигаясь по ул. Лермонтова в сторону проспекта Победы, не уступил дорогу движущемуся транспортному средству и совершил столкновение с автомобилем BMW, под управлением водителя 1991 года рождения", – говорится в сообщении ведомства.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW. С телесными повреждениями они доставлены в ближайшую больницу.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось о ДТП в Севастополе
, в котором пострадали двое полицейских.