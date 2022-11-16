https://crimea.ria.ru/20221116/v-nochnom-dtp-v-simferopole-postradali-dvoe-1125392519.html

В ночном ДТП в Симферополе пострадали двое

В ночном ДТП в Симферополе пострадали двое - РИА Новости Крым, 16.11.2022

В ночном ДТП в Симферополе пострадали двое

В Симферополе два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T11:20

2022-11-16T11:20

2022-11-16T11:20

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Авария произошла в ночь на вторник, 16 ноября, на улице Лермонтова. По предварительной информации, водитель автомобиля "Фольксваген" не уступил дорогу другому автомобилю, в результате чего произошло их столкновение.В результате аварии пострадали водитель и пассажир BMW. С телесными повреждениями они доставлены в ближайшую больницу.По факту происшествия проводится проверка.Ранее сообщалось о ДТП в Севастополе, в котором пострадали двое полицейских.

https://crimea.ria.ru/20221115/v-sevastopole-naryad-dps-dvazhdy-popal-v-avariyu-sledkom-nachal-proverku-1125389227.html

симферополь

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2022

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происшествия, симферополь