https://crimea.ria.ru/20221116/shkoly-esche-dvukh-rayonov-kurskoy-oblasti-pereveli-na-distant-1125392217.html

Школы еще двух районов Курской области перевели на дистант

Школы еще двух районов Курской области перевели на дистант - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Школы еще двух районов Курской области перевели на дистант

В Курской области более 4,5 тысяч школьников и студентов перевели на дистанционное обучение из-за продолжающихся обстрелов приграничных районов со стороны... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T10:58

2022-11-16T10:58

2022-11-16T10:58

курская область

образование в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Курской области более 4,5 тысяч школьников и студентов перевели на дистанционное обучение из-за продолжающихся обстрелов приграничных районов со стороны Украины. Об этом сообщает губернатор области Роман Старовойт."На дистант также перевели 688 студентов двух учреждений среднего профессионального образования в Суджанском и Беловском районах. Это необходимо для безопасности детей и педагогов", – написал Старовойт в своем Telegram-каналеКроме того, на дистанте остаются школьники Беловского, Кореневского, Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в десятикилометровой зоне от границы с Украиной."Это еще 911 детей из 12 школ и 5 филиалов. Удаленно учатся и 169 студентов многопрофильного колледжа имени Даниила Гранина в Хомутовском районе", – уточнил Старовойт.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету "Точка-У" в Белгородской области, в результате падения обломков погиб один человек, еще один ранен.

https://crimea.ria.ru/20221114/tretya-ataka-vsu-s-drona-sbrosili-bombu-na-zhiloy-dom-v-kurskoy-oblasti-1125364043.html

курская область

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курская область, образование в россии, общество