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РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей
РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.11.2022
РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей
С начала года банк РНКБ выдал предпринимателям Крыма льготные кредиты на сумму более 3 миллиардов рублей по госпрограмме льготного кредитования приоритетных... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T16:42
2022-11-16T16:42
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. С начала года банк РНКБ выдал предпринимателям Крыма льготные кредиты на сумму более 3 миллиардов рублей по госпрограмме льготного кредитования приоритетных отраслей поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба банка.По условиям программы, бизнесмены могут взять кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 11% годовых, а также кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 10,25% годовых.Оборотный кредит в рамках данной программы можно взять на сумму до 500 млн рублей на срок до одного года, инвестиционный кредит – до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, кредит на развитие предпринимательской деятельности – до 10 млн рублей на три года.Чтобы получить льготный кредит, заемщик должен осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях: сельское хозяйство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; туристская деятельность; деятельность в области информации и связи; транспортировка и хранение; деятельность в области здравоохранения и других.С сентября этого года РНКБ также принимает заявки на кредитование инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики по новой льготной программе господдержки малого и среднего бизнеса. Воспользоваться ею могут предприятия, деятельность которых относится к сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и других.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, www.rncb.ruID 4CQwVszH9pQNrmXRDjd
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), экономика, крым
РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей

РНКБ выдал кредиты на сумму более 3 млрд рублей по льготной госпрограмме кредитования МСП

16:42 16.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. С начала года банк РНКБ выдал предпринимателям Крыма льготные кредиты на сумму более 3 миллиардов рублей по госпрограмме льготного кредитования приоритетных отраслей поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба банка.
По условиям программы, бизнесмены могут взять кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 11% годовых, а также кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 10,25% годовых.
Оборотный кредит в рамках данной программы можно взять на сумму до 500 млн рублей на срок до одного года, инвестиционный кредит – до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, кредит на развитие предпринимательской деятельности – до 10 млн рублей на три года.
Чтобы получить льготный кредит, заемщик должен осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях: сельское хозяйство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; туристская деятельность; деятельность в области информации и связи; транспортировка и хранение; деятельность в области здравоохранения и других.
"Доступность кредитных средств сегодня особенно важна для российского бизнеса, и у нашего банка есть все возможности для оказания финансовой поддержки на комфортных условиях как предпринимателям, так и компаниям. Благодаря государственным программам поддержки МСП представители бизнеса могут получать кредиты на максимально выгодных условиях, а это, в свою очередь, стимулирует развитие экономики не только регионов, но и всей страны", - отметил вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.
С сентября этого года РНКБ также принимает заявки на кредитование инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики по новой льготной программе господдержки малого и среднего бизнеса. Воспользоваться ею могут предприятия, деятельность которых относится к сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и других.
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РНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, www.rncb.ru
ID 4CQwVszH9pQNrmXRDjd
РНКБ (ПАО)ЭкономикаКрым
 
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