https://crimea.ria.ru/20221116/rnkb-vydal-lgotnye-kredity-krymskomu-biznesu-na-3-mlrd-rubley-1125402050.html

РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей

РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.11.2022

РНКБ выдал льготные кредиты крымскому бизнесу на 3 млрд рублей

С начала года банк РНКБ выдал предпринимателям Крыма льготные кредиты на сумму более 3 миллиардов рублей по госпрограмме льготного кредитования приоритетных... РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T16:42

2022-11-16T16:42

2022-11-16T16:42

рнкб (пао)

экономика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. С начала года банк РНКБ выдал предпринимателям Крыма льготные кредиты на сумму более 3 миллиардов рублей по госпрограмме льготного кредитования приоритетных отраслей поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба банка.По условиям программы, бизнесмены могут взять кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 11% годовых, а также кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 10,25% годовых.Оборотный кредит в рамках данной программы можно взять на сумму до 500 млн рублей на срок до одного года, инвестиционный кредит – до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, кредит на развитие предпринимательской деятельности – до 10 млн рублей на три года.Чтобы получить льготный кредит, заемщик должен осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях: сельское хозяйство; обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; туристская деятельность; деятельность в области информации и связи; транспортировка и хранение; деятельность в области здравоохранения и других.С сентября этого года РНКБ также принимает заявки на кредитование инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики по новой льготной программе господдержки малого и среднего бизнеса. Воспользоваться ею могут предприятия, деятельность которых относится к сфере обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и других.* РекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН 7701105460, www.rncb.ruID 4CQwVszH9pQNrmXRDjd

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), экономика, крым