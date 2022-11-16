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Недетские вопросы: где искать защиту, если весь мир против тебя? - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Недетские вопросы: где искать защиту, если весь мир против тебя?
Недетские вопросы: где искать защиту, если весь мир против тебя? - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Недетские вопросы: где искать защиту, если весь мир против тебя?
РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-16T11:00
2022-11-11T13:27
пресс-центр
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Пресс-конференция "Недетские вопросы: где искать защиту, если весь мир против тебя?"Конституция страны, Семейный кодекс Российской Федерации и Конвенция о правах детей – все эти документы призваны защищать ребенка и его законные права. Но, как показывает практика, эти нормы закона соблюдаются не всегда.Какими правами и свободами обладают несовершеннолетние? Кто стоит на их защите? Насколько нынешнее поколение владеет информацией о своих правах и готово их отстаивать? Как защищены законодательно дети из новых субъектов России? Как часто применяют медиацию, как способ уменьшить психологического давления на детей при конфликтах взрослых?Участники:— уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина КЛЮЕВА;— директор Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Анастасия ОМЕЛЬЧЕНКО;— председатель ассоциации медиаторов при Торгово-промышленной палате Республики Крым Марина ГУРЕНКО-ВАЙЦМАН;— региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт" в Крыму и городе Севастополь Иван ЗУЯНОВ.В зале также будут присутствовать руководитель направления школа безопасности "ЛизаАлерт" Миненко Наталья, инструктор школы безопасности "ЛизаАлерт" Гук Юлия ВикторовнаАккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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96
news.crimea@rian.ru
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пресс-центр

Недетские вопросы: где искать защиту, если весь мир против тебя?

11:00 16.11.2022
 
© geralt-9301/pixabayПедофил
Педофил
© geralt-9301/pixabay
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Пресс-конференция "Недетские вопросы: где искать защиту, если весь мир против тебя?"
Конституция страны, Семейный кодекс Российской Федерации и Конвенция о правах детей – все эти документы призваны защищать ребенка и его законные права. Но, как показывает практика, эти нормы закона соблюдаются не всегда.
Какими правами и свободами обладают несовершеннолетние? Кто стоит на их защите? Насколько нынешнее поколение владеет информацией о своих правах и готово их отстаивать? Как защищены законодательно дети из новых субъектов России? Как часто применяют медиацию, как способ уменьшить психологического давления на детей при конфликтах взрослых?
Участники:
— уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина КЛЮЕВА;
— директор Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Анастасия ОМЕЛЬЧЕНКО;
— председатель ассоциации медиаторов при Торгово-промышленной палате Республики Крым Марина ГУРЕНКО-ВАЙЦМАН;
— региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт" в Крыму и городе Севастополь Иван ЗУЯНОВ.
В зале также будут присутствовать руководитель направления школа безопасности "ЛизаАлерт" Миненко Наталья, инструктор школы безопасности "ЛизаАлерт" Гук Юлия Викторовна
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центр
 
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