https://crimea.ria.ru/20221116/nedetskie-voprosy-gde-iskat-zaschitu-esli-ves-mir-protiv-tebya-1125325164.html

Недетские вопросы: где искать защиту, если весь мир против тебя?

Недетские вопросы: где искать защиту, если весь мир против тебя? - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Недетские вопросы: где искать защиту, если весь мир против тебя?

РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-16T11:00

2022-11-16T11:00

2022-11-11T13:27

пресс-центр

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Пресс-конференция "Недетские вопросы: где искать защиту, если весь мир против тебя?"Конституция страны, Семейный кодекс Российской Федерации и Конвенция о правах детей – все эти документы призваны защищать ребенка и его законные права. Но, как показывает практика, эти нормы закона соблюдаются не всегда.Какими правами и свободами обладают несовершеннолетние? Кто стоит на их защите? Насколько нынешнее поколение владеет информацией о своих правах и готово их отстаивать? Как защищены законодательно дети из новых субъектов России? Как часто применяют медиацию, как способ уменьшить психологического давления на детей при конфликтах взрослых?Участники:— уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина КЛЮЕВА;— директор Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Анастасия ОМЕЛЬЧЕНКО;— председатель ассоциации медиаторов при Торгово-промышленной палате Республики Крым Марина ГУРЕНКО-ВАЙЦМАН;— региональный представитель ДПСО "ЛизаАлерт" в Крыму и городе Севастополь Иван ЗУЯНОВ.В зале также будут присутствовать руководитель направления школа безопасности "ЛизаАлерт" Миненко Наталья, инструктор школы безопасности "ЛизаАлерт" Гук Юлия ВикторовнаАккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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