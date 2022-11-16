https://crimea.ria.ru/20221116/dvizhenie-avtomobiley-po-krymskomu-mostu-vozobnovili-1125400761.html

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 16.11.2022

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после проведения технологических работ. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 16.11.2022

2022-11-16T16:14

2022-11-16T16:14

2022-11-16T16:15

крымский мост

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после проведения технологических работ. Об этом сообщили в Минтрансе России.Проезд автомобилей был закрыт в среду в 4:00. Возобновление движение планировалось на 16:00, однако работы завершены раньше срока."Сегодня в 15:00 мск открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.Проезд автомобилей по Крымскому мосту до этого приостанавливался уже дважды – 8 и 12 ноября. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ. Максимальное время ограничения движения составило 12 часов.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.

https://crimea.ria.ru/20221115/kogda-vosstanovyat-ostavshiesya-dva-proleta-krymskogo-mosta--khusnullin-1125384691.html

крымский мост

крым

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2022

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крымский мост, транспорт, крым