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Какой сегодня праздник: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2022
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Какой сегодня праздник: 16 ноября
Какой сегодня праздник: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2022
Какой сегодня праздник: 16 ноября
Во всем мире сегодня поздравляют рукодельниц и отмечают Международный День толерантности. В России профессиональный праздник у проектировщиков, в США – День... РИА Новости Крым, 16.11.2022
2022-11-16T00:00
2022-11-16T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября - РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня поздравляют рукодельниц и отмечают Международный День толерантности. В России профессиональный праздник у проектировщиков, в США – День фаст-фуда. В этот день в 1848 в Лондоне дал свой последний концерт Фридерик Шопен, в 1938 в Советском союзе на официальном уровне признали борьбу самбо, а в 1966-ом жители Земли наблюдали самый обильный звездопад. Свои дни рождения сегодня отмечают Народный артист России Александр Малинин, советский и российский певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк.Что празднуют в миреЧего только не вытворяют эти рукодельники и рукодельницы: вышивают 7 897 840 крестиков, плетут трехметровые бисерные ожерелья и даже рисуют утюгами! "Ничего себе!", - подумали в ЮНЕСКО и решили учредить специальный праздник. С тех пор ежегодно в мире отмечают День рукоделия, в защиту некоторых исчезающих его видов. Кстати, вязание очень успокаивает (это даже ученые подтверждают), а спокойствие как раз очень нужная опция, поскольку сегодня нам предлагают отмечать Международный День толерантности. И тут опять не обошлось без ЮНЕСКО, члены которого 16 ноября 1995 года приняли Декларацию принципов терпимости, которая состоит из множества пунктов, но в целом предписывает друг друга уважать.В нашей стране с профессиональным праздником сегодня поздравляют проектировщиков. И вот тут неожиданно обошлось без ЮНЕСКО: инициатива празднования принадлежит коммерческой фирме "Роспайп", сотрудники которой обиделись, что у строителей есть свой день, а у них нет. Теперь тоже есть. Правда, пока не официальный, но это, как говорится, в проекте.Если вы большой любитель всевозможных бургеров и других картошек-фри, то сегодня можете смело заказывать двойную порцию! По случаю Дня фаст-фуда, который придумали отмечать в США. В этой стране так любят быструю еду, что тратят на нее больше, чем на высшее образование, персональные компьютеры, программное обеспечение или новые машины.Знаменательные датыВ этот день в 1848 в Лондоне дал свой последний концерт Фридерик Шопен. Кстати Шопен немножко русский композитор: Варшавское герцогство, на территории которого он родился, в то время являлось частью Российской империи.В этот день в 1938 в Советском союзе на официальном уровне признали борьбу самбо. Хотя на самом деле первая секция самбо открылась в Москве еще в 1923 году. Ею руководил один из основателей единоборства Виктор Спиридонов, который обучал технике боя сотрудников спецподразделений. А сегодня самбо занимается даже президент России.В этот день в 1966 году над Землей прошел самый обильный звездопад – 2300 метеоритов в минуту. Наблюдателями звездопада смогли стать жители восточной части Евразии и запада Северной Америки. Им повезло: в следующий раз такая красота ожидает землян только в 2099 году.Кто родился в этот день64 года сегодня исполняется Народному артисту России Александру Малинину, настоящая фамилия которого - Выгузов. Мальчик Саша родился под Свердловском в семье железнодорожника и тоже чуть не стал путейцем. Но потом передумал и решил покорять эстраду. Получилось. Кстати, Малинин серьезно занимается велосипедным спортом: каждый день в 6 часов утра он выезжает на тренировку и ездит по 75-80 километров.Еще один известный именинник – советский и российский певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк, который отмечает свой 60-й день рождения. На его счету очень много песен, но самая известная – "Билет на балет". Сейчас на эстраде он почти не появляется, но часто пишет саундтреки. Однажды, когда он работал над музыкальным сопровождением сериала "Идиот", ему во сне явился Достоевский и показал язык. После этого Корнелюк очень быстро дописал музыку.Также в этот день родились римский император Тиберий, ближайший сподвижник российского императора Петра I, светлейший князь Александр Меншиков, русский военный и политический деятель, адмирал Алексей Колчак.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 16 ноября

Что празднуют в России и в мире в среду, 16 ноября

00:00 16.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСеребряный призер первенства России по боевому самбо-2019 среди юниоров, мастер спорта Рыгзынов Дондок (в синем) и бронзовый призер первенства России по боевому самбо-2019 среди юниоров, мастер спорта Армен Тадевосян (в красном) во время соревнований в рамках первого чемпионата Лиги боевого самбо на олимпийской арене "Ледовый куб" в Сочи
Серебряный призер первенства России по боевому самбо-2019 среди юниоров, мастер спорта Рыгзынов Дондок (в синем) и бронзовый призер первенства России по боевому самбо-2019 среди юниоров, мастер спорта Армен Тадевосян (в красном) во время соревнований в рамках первого чемпионата Лиги боевого самбо на олимпийской арене Ледовый куб в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября - РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня поздравляют рукодельниц и отмечают Международный День толерантности. В России профессиональный праздник у проектировщиков, в США – День фаст-фуда. В этот день в 1848 в Лондоне дал свой последний концерт Фридерик Шопен, в 1938 в Советском союзе на официальном уровне признали борьбу самбо, а в 1966-ом жители Земли наблюдали самый обильный звездопад. Свои дни рождения сегодня отмечают Народный артист России Александр Малинин, советский и российский певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк.
Что празднуют в мире
Чего только не вытворяют эти рукодельники и рукодельницы: вышивают 7 897 840 крестиков, плетут трехметровые бисерные ожерелья и даже рисуют утюгами! "Ничего себе!", - подумали в ЮНЕСКО и решили учредить специальный праздник. С тех пор ежегодно в мире отмечают День рукоделия, в защиту некоторых исчезающих его видов.
Кстати, вязание очень успокаивает (это даже ученые подтверждают), а спокойствие как раз очень нужная опция, поскольку сегодня нам предлагают отмечать Международный День толерантности. И тут опять не обошлось без ЮНЕСКО, члены которого 16 ноября 1995 года приняли Декларацию принципов терпимости, которая состоит из множества пунктов, но в целом предписывает друг друга уважать.
В нашей стране с профессиональным праздником сегодня поздравляют проектировщиков. И вот тут неожиданно обошлось без ЮНЕСКО: инициатива празднования принадлежит коммерческой фирме "Роспайп", сотрудники которой обиделись, что у строителей есть свой день, а у них нет. Теперь тоже есть. Правда, пока не официальный, но это, как говорится, в проекте.
Если вы большой любитель всевозможных бургеров и других картошек-фри, то сегодня можете смело заказывать двойную порцию! По случаю Дня фаст-фуда, который придумали отмечать в США. В этой стране так любят быструю еду, что тратят на нее больше, чем на высшее образование, персональные компьютеры, программное обеспечение или новые машины.
Знаменательные даты
В этот день в 1848 в Лондоне дал свой последний концерт Фридерик Шопен. Кстати Шопен немножко русский композитор: Варшавское герцогство, на территории которого он родился, в то время являлось частью Российской империи.
В этот день в 1938 в Советском союзе на официальном уровне признали борьбу самбо. Хотя на самом деле первая секция самбо открылась в Москве еще в 1923 году. Ею руководил один из основателей единоборства Виктор Спиридонов, который обучал технике боя сотрудников спецподразделений. А сегодня самбо занимается даже президент России.
В этот день в 1966 году над Землей прошел самый обильный звездопад – 2300 метеоритов в минуту. Наблюдателями звездопада смогли стать жители восточной части Евразии и запада Северной Америки. Им повезло: в следующий раз такая красота ожидает землян только в 2099 году.
Кто родился в этот день
64 года сегодня исполняется Народному артисту России Александру Малинину, настоящая фамилия которого - Выгузов. Мальчик Саша родился под Свердловском в семье железнодорожника и тоже чуть не стал путейцем. Но потом передумал и решил покорять эстраду. Получилось. Кстати, Малинин серьезно занимается велосипедным спортом: каждый день в 6 часов утра он выезжает на тренировку и ездит по 75-80 километров.
Еще один известный именинник – советский и российский певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк, который отмечает свой 60-й день рождения. На его счету очень много песен, но самая известная – "Билет на балет". Сейчас на эстраде он почти не появляется, но часто пишет саундтреки. Однажды, когда он работал над музыкальным сопровождением сериала "Идиот", ему во сне явился Достоевский и показал язык. После этого Корнелюк очень быстро дописал музыку.
Также в этот день родились римский император Тиберий, ближайший сподвижник российского императора Петра I, светлейший князь Александр Меншиков, русский военный и политический деятель, адмирал Алексей Колчак.
 
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