https://crimea.ria.ru/20221115/v-feodosii-zamdirektora-internata-osudili-za-silovoe-vospitanie-podrostka-1125373536.html

В Феодосии замдиректора интерната осудили за силовое воспитание подростка

В Феодосии замдиректора интерната осудили за силовое воспитание подростка - РИА Новости Крым, 15.11.2022

В Феодосии замдиректора интерната осудили за силовое воспитание подростка

Бывший заместитель директора одной из школ-интернатов Феодосии приговорен к трем годам заключения условно за превышение должностных полномочий, совершенное с... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T11:38

2022-11-15T11:38

2022-11-15T11:38

крым

происшествия

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Бывший заместитель директора одной из школ-интернатов Феодосии приговорен к трем годам заключения условно за превышение должностных полномочий, совершенное с причинением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено после публикации сообщения об инциденте в интернете. Следствие доказало вину бывшего заместителя директора по воспитательной работе ГБОУ РК "Феодосийская специальная школа-интернат"."Следствием и судом установлено, что днем 19 мая 2022 года в школе-интернате подсудимый, являющийся на тот момент заместителем директора, под видом мер воспитательного характера применил насилие к 16-летнему ученику, схватив его за руки и повалив на пол, чем причинил ему физическую боль", - сказано в сообщении.Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода. Он лишен права заниматься педагогической деятельностью сроком на шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

https://crimea.ria.ru/20220516/v-sevastopole-osudyat-moskvicha-za-ugrozu-ubiystvom-i-izbienie-podrostka-1123239707.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, крымский следком