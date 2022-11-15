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В Феодосии замдиректора интерната осудили за силовое воспитание подростка - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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В Феодосии замдиректора интерната осудили за силовое воспитание подростка
В Феодосии замдиректора интерната осудили за силовое воспитание подростка - РИА Новости Крым, 15.11.2022
В Феодосии замдиректора интерната осудили за силовое воспитание подростка
Бывший заместитель директора одной из школ-интернатов Феодосии приговорен к трем годам заключения условно за превышение должностных полномочий, совершенное с... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Бывший заместитель директора одной из школ-интернатов Феодосии приговорен к трем годам заключения условно за превышение должностных полномочий, совершенное с причинением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома. Уточняется, что уголовное дело было возбуждено после публикации сообщения об инциденте в интернете. Следствие доказало вину бывшего заместителя директора по воспитательной работе ГБОУ РК "Феодосийская специальная школа-интернат"."Следствием и судом установлено, что днем 19 мая 2022 года в школе-интернате подсудимый, являющийся на тот момент заместителем директора, под видом мер воспитательного характера применил насилие к 16-летнему ученику, схватив его за руки и повалив на пол, чем причинил ему физическую боль", - сказано в сообщении.Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода. Он лишен права заниматься педагогической деятельностью сроком на шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
https://crimea.ria.ru/20220516/v-sevastopole-osudyat-moskvicha-za-ugrozu-ubiystvom-i-izbienie-podrostka-1123239707.html
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, крымский следком
В Феодосии замдиректора интерната осудили за силовое воспитание подростка

Бывший замдиректора школы-интерната в Феодосии получил условный срок за рукоприкладство

11:38 15.11.2022
 
© annabel_p-9567525/pixabayАгрессия
Агрессия
© annabel_p-9567525/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Бывший заместитель директора одной из школ-интернатов Феодосии приговорен к трем годам заключения условно за превышение должностных полномочий, совершенное с причинением насилия. Об этом сообщает пресс-служба Крымского Следкома.
Уточняется, что уголовное дело было возбуждено после публикации сообщения об инциденте в интернете. Следствие доказало вину бывшего заместителя директора по воспитательной работе ГБОУ РК "Феодосийская специальная школа-интернат".
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"Следствием и судом установлено, что днем 19 мая 2022 года в школе-интернате подсудимый, являющийся на тот момент заместителем директора, под видом мер воспитательного характера применил насилие к 16-летнему ученику, схватив его за руки и повалив на пол, чем причинил ему физическую боль", - сказано в сообщении.
Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода. Он лишен права заниматься педагогической деятельностью сроком на шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
 
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