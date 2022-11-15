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Школы в приграничье Курской области планируют перевести на дистант - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Школы в приграничье Курской области планируют перевести на дистант
Школы в приграничье Курской области планируют перевести на дистант - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Школы в приграничье Курской области планируют перевести на дистант
Все школы Суджанского района Курской области могут перевести на удаленный формат обучения. Об этом в своем Telegram написал губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T10:30
2022-11-15T10:30
курская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Все школы Суджанского района Курской области могут перевести на удаленный формат обучения. Об этом в своем Telegram написал губернатор региона Роман Старовойт.Он уточнил, что по решению антитеррористической комиссии Суджанского района после осенних каникул на дистанционном обучении остается шесть школ в пятикилометровой зоне от границы с Украиной и Суджанский сельскохозяйственный техникум.Во вторник, 15 ноября, для обеспечения безопасности учеников и педагогов комиссия рассмотрит вопрос перевода на дистант всех школ района.Ранее в Курской области объявили о переходе на дистанционный формат обучения в шести приграничных с Украиной районах, меры безопасности распространялись на 84 школы, в которых обучается 11 328 человек.
https://crimea.ria.ru/20221114/tretya-ataka-vsu-s-drona-sbrosili-bombu-na-zhiloy-dom-v-kurskoy-oblasti-1125364043.html
https://crimea.ria.ru/20221102/troe-detey-i-vzroslye-postradali-pri-obstrele-vsu-sela-v-kurskoy-oblasti-1125210915.html
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курская область, общество
Школы в приграничье Курской области планируют перевести на дистант

Старовойт: школы граничащего с Украиной района Курской области могут перевести на дистант

10:30 15.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Все школы Суджанского района Курской области могут перевести на удаленный формат обучения. Об этом в своем Telegram написал губернатор региона Роман Старовойт.
Он уточнил, что по решению антитеррористической комиссии Суджанского района после осенних каникул на дистанционном обучении остается шесть школ в пятикилометровой зоне от границы с Украиной и Суджанский сельскохозяйственный техникум.
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Во вторник, 15 ноября, для обеспечения безопасности учеников и педагогов комиссия рассмотрит вопрос перевода на дистант всех школ района.
"Это необходимо для обеспечения безопасности школьников и педагогов. На дистант планируют перевести 2 564 ребенка", – говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении администрации.
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Ранее в Курской области объявили о переходе на дистанционный формат обучения в шести приграничных с Украиной районах, меры безопасности распространялись на 84 школы, в которых обучается 11 328 человек.
 
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