https://crimea.ria.ru/20221115/shkoly-v-prigraniche-kurskoy-oblasti-planiruyut-perevesti-na-distant-1125372329.html

Школы в приграничье Курской области планируют перевести на дистант

Школы в приграничье Курской области планируют перевести на дистант - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Школы в приграничье Курской области планируют перевести на дистант

Все школы Суджанского района Курской области могут перевести на удаленный формат обучения. Об этом в своем Telegram написал губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T10:30

2022-11-15T10:30

2022-11-15T10:30

курская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Все школы Суджанского района Курской области могут перевести на удаленный формат обучения. Об этом в своем Telegram написал губернатор региона Роман Старовойт.Он уточнил, что по решению антитеррористической комиссии Суджанского района после осенних каникул на дистанционном обучении остается шесть школ в пятикилометровой зоне от границы с Украиной и Суджанский сельскохозяйственный техникум.Во вторник, 15 ноября, для обеспечения безопасности учеников и педагогов комиссия рассмотрит вопрос перевода на дистант всех школ района.Ранее в Курской области объявили о переходе на дистанционный формат обучения в шести приграничных с Украиной районах, меры безопасности распространялись на 84 школы, в которых обучается 11 328 человек.

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курская область

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курская область, общество