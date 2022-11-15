https://crimea.ria.ru/20221115/pogoda-i-obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-15-noyabrya-1125371688.html

Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября

Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября

Через Керченскую переправу с запуска перевозок перевезены около 32 тысяч пассажиров и порядка 20 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T10:06

2022-11-15T10:06

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керченская паромная переправа

керчь

транспорт

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Через Керченскую переправу с запуска перевозок перевезены около 32 тысяч пассажиров и порядка 20 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России.По прогнозу Росгидромета, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Во вторник ожидается восточный, юго-восточный ветер 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см. Температура воздуха днем +8…10 градусов, воды в море +9…10", - подытожили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221114/kak-organizovano-dvizhenie-na-krymskom-mostu-v-nochnoe-vremya--video-1125362387.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, керчь, транспорт, крым