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Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября
Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября
Через Керченскую переправу с запуска перевозок перевезены около 32 тысяч пассажиров и порядка 20 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T10:06
2022-11-15T10:06
2022-11-15T10:06
керченская паромная переправа
керчь
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Через Керченскую переправу с запуска перевозок перевезены около 32 тысяч пассажиров и порядка 20 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России.По прогнозу Росгидромета, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Во вторник ожидается восточный, юго-восточный ветер 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см. Температура воздуха днем +8…10 градусов, воды в море +9…10", - подытожили в ведомстве.
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керченская паромная переправа, керчь, транспорт, крым
Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября
Какая обстановка на Керченской переправе 15 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Через Керченскую переправу с запуска перевозок перевезены около 32 тысяч пассажиров и порядка 20 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 31 807 пассажиров, 19 715 единиц автотранспорта и 1819 железнодорожных вагонов. На линии работают семь паромов, они выполнили 645 рейсов", - говорится в сообщении.
По прогнозу Росгидромета, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"Во вторник ожидается восточный, юго-восточный ветер 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см. Температура воздуха днем +8…10 градусов, воды в море +9…10", - подытожили в ведомстве.