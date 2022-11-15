Рейтинг@Mail.ru
Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221115/pogoda-i-obstanovka-na-kerchenskoy-pereprave-15-noyabrya-1125371688.html
Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября
Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября
Через Керченскую переправу с запуска перевозок перевезены около 32 тысяч пассажиров и порядка 20 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T10:06
2022-11-15T10:06
керченская паромная переправа
керчь
транспорт
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110132/18/1101321845_0:0:2380:1339_1920x0_80_0_0_682262fdf48901d3e7b0a1ae3f9c7428.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Через Керченскую переправу с запуска перевозок перевезены около 32 тысяч пассажиров и порядка 20 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России.По прогнозу Росгидромета, действующих штормовых предупреждений по проливу нет."Во вторник ожидается восточный, юго-восточный ветер 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см. Температура воздуха днем +8…10 градусов, воды в море +9…10", - подытожили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221114/kak-organizovano-dvizhenie-na-krymskom-mostu-v-nochnoe-vremya--video-1125362387.html
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110132/18/1101321845_150:0:2873:2042_1920x0_80_0_0_4327cbb59a959aa55e75a2b55f06d168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, керчь, транспорт, крым
Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября

Какая обстановка на Керченской переправе 15 ноября

10:06 15.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота Керченской переправы
Работа Керченской переправы - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Через Керченскую переправу с запуска перевозок перевезены около 32 тысяч пассажиров и порядка 20 тысяч автотранспортных средств. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 31 807 пассажиров, 19 715 единиц автотранспорта и 1819 железнодорожных вагонов. На линии работают семь паромов, они выполнили 645 рейсов", - говорится в сообщении.
По прогнозу Росгидромета, действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"Во вторник ожидается восточный, юго-восточный ветер 5-10 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 10-60 см. Температура воздуха днем +8…10 градусов, воды в море +9…10", - подытожили в ведомстве.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 19:37
Как организовано движение на Крымском мосту в ночное время — видео
 
Керченская паромная переправаКерчьТранспортКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:00Правительство РФ утвердило новую меру поддержки для детей-инвалидов
10:47Алкоголь, ссора и поножовщина: крымчанин изрезал соседа по хостелу
10:35COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 15 ноября
10:30Школы в приграничье Курской области планируют перевести на дистант
10:20Движение транспорта по Крымскому мосту снова перекроют
10:16Житель Крыма пойдет на принудительные работы за призывы к экстремизму
10:12Теракт в Мелитополе – есть пострадавший
10:06Погода и обстановка на Керченской переправе 15 ноября
10:04Кто и как голосовал в ООН по резолюции о "репарациях" Украине
10:02ПСБ профинансировал строительство новых судов на керченском заводе
09:54Часть Крыма во вторник без воды из-за ремонтов
09:39Выплаты раненым военным в Крыму: кому положено и как получить
09:27Си Цзиньпин на G20 призвал снять односторонние санкции
09:17Медведев предрек начало агонии ООН после резолюции о "репарациях"
09:02В ДНР сообщили об освобождении Опытного
08:53На Украине уничтожен снабжающий две области крупный энергообъект
08:44В Роскачестве назвали "золотое правило" зарядки телефона
08:22Наденьте это немедленно: дизайнеры просят им помочь одеть крымчан
07:57За товарищем Лениным присмотрят депутаты – мнение жителей 2:21
07:31Что будет с биткоином в ближайшем будущем – прогноз аналитика
Лента новостейМолния