https://crimea.ria.ru/20221115/lavrov-otsenil-reshenie-es-obuchat-ukrainskikh-voennykh-1125376190.html
Лавров оценил решение ЕС обучать украинских военных
Лавров оценил решение ЕС обучать украинских военных - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Лавров оценил решение ЕС обучать украинских военных
Решение властей стран Евросоюза запустить тренировочную миссию по обучению украинских военнослужащих является "политическим раздвоением личности", поскольку... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T13:26
2022-11-15T13:26
2022-11-15T13:30
сергей лавров
европейский союз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125290946_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_75a7e52e42389cf09914d02f2a0bcde5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Решение властей стран Евросоюза запустить тренировочную миссию по обучению украинских военнослужащих является "политическим раздвоением личности", поскольку сами лидеры государств ЕС в то же время заявляют о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров."Если касаться конкретного решения Евросоюза о запуске военно-тренировочной миссии, то здесь какое-то раздвоение сознания происходит, потому что параллельно с этим президент (Франции Эммануэль) Макрон, канцлер (Германии Олаф) Шольц и другие лидеры европейских стран говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию", - отметил министр.По словам Лаврова, это "какое-то политическое раздвоение личности или, как сказал президент РФ Владимир Путин, "специфически нетрадиционная форма международных отношений"."Но мы к этому привыкаем, всякое происходит", - добавил глава МИД.Евросоюз 14 ноября официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории, решение предусматривает подготовку 15 тысяч военнослужащих.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-ssha-oboznachili-glavnuyu-problemu-ukrainskoy-armii-1124298223.html
https://crimea.ria.ru/20221016/peskov-nato-uzhe-de-fakto-vlezla-v-ukrainskiy-konflikt-1124914439.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125290946_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_305558422c03b7e64553ebef1858ea26.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, европейский союз, в мире
Лавров оценил решение ЕС обучать украинских военных
Лавров назвал "политическим раздвоением личности" решение ЕС обучать украинских военных
13:26 15.11.2022 (обновлено: 13:30 15.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Решение властей стран Евросоюза запустить тренировочную миссию по обучению украинских военнослужащих является "политическим раздвоением личности", поскольку сами лидеры государств ЕС в то же время заявляют о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если касаться конкретного решения Евросоюза о запуске военно-тренировочной миссии, то здесь какое-то раздвоение сознания происходит, потому что параллельно с этим президент (Франции Эммануэль) Макрон, канцлер (Германии Олаф) Шольц и другие лидеры европейских стран говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию", - отметил министр.
По словам Лаврова, это "какое-то политическое раздвоение личности или, как сказал президент РФ Владимир Путин, "специфически нетрадиционная форма международных отношений".
"Но мы к этому привыкаем, всякое происходит", - добавил глава МИД.
Евросоюз 14 ноября официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории, решение предусматривает подготовку 15 тысяч военнослужащих.