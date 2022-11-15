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Лавров оценил решение ЕС обучать украинских военных - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Лавров оценил решение ЕС обучать украинских военных
Лавров оценил решение ЕС обучать украинских военных - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Лавров оценил решение ЕС обучать украинских военных
Решение властей стран Евросоюза запустить тренировочную миссию по обучению украинских военнослужащих является "политическим раздвоением личности", поскольку... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T13:26
2022-11-15T13:30
сергей лавров
европейский союз
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Решение властей стран Евросоюза запустить тренировочную миссию по обучению украинских военнослужащих является "политическим раздвоением личности", поскольку сами лидеры государств ЕС в то же время заявляют о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров."Если касаться конкретного решения Евросоюза о запуске военно-тренировочной миссии, то здесь какое-то раздвоение сознания происходит, потому что параллельно с этим президент (Франции Эммануэль) Макрон, канцлер (Германии Олаф) Шольц и другие лидеры европейских стран говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию", - отметил министр.По словам Лаврова, это "какое-то политическое раздвоение личности или, как сказал президент РФ Владимир Путин, "специфически нетрадиционная форма международных отношений"."Но мы к этому привыкаем, всякое происходит", - добавил глава МИД.Евросоюз 14 ноября официально запустил тренировочную миссию для украинских военных на своей территории, решение предусматривает подготовку 15 тысяч военнослужащих.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-ssha-oboznachili-glavnuyu-problemu-ukrainskoy-armii-1124298223.html
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сергей лавров, европейский союз, в мире
Лавров оценил решение ЕС обучать украинских военных

Лавров назвал "политическим раздвоением личности" решение ЕС обучать украинских военных

13:26 15.11.2022 (обновлено: 13:30 15.11.2022)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Решение властей стран Евросоюза запустить тренировочную миссию по обучению украинских военнослужащих является "политическим раздвоением личности", поскольку сами лидеры государств ЕС в то же время заявляют о необходимости мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если касаться конкретного решения Евросоюза о запуске военно-тренировочной миссии, то здесь какое-то раздвоение сознания происходит, потому что параллельно с этим президент (Франции Эммануэль) Макрон, канцлер (Германии Олаф) Шольц и другие лидеры европейских стран говорят о необходимости перехода к мирному урегулированию", - отметил министр.
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По словам Лаврова, это "какое-то политическое раздвоение личности или, как сказал президент РФ Владимир Путин, "специфически нетрадиционная форма международных отношений".
"Но мы к этому привыкаем, всякое происходит", - добавил глава МИД.
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Сергей ЛавровЕвропейский СоюзВ мире
 
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