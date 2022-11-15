https://crimea.ria.ru/20221115/investory-i-kriptovalyutchiki-krymchane-otdali-moshennikam-12-mln-1125375791.html
Инвесторы и криптовалютчики: крымчане отдали мошенникам 12 млн
Инвесторы и криптовалютчики: крымчане отдали мошенникам 12 млн - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Инвесторы и криптовалютчики: крымчане отдали мошенникам 12 млн
На прошлой неделе аферисты выманили у жителей Крыма почти 12 млн рублей, всего зафиксировано 64 факта мошенничеств. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, чаще... РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T19:10
2022-11-15T19:10
2022-11-15T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. На прошлой неделе аферисты выманили у жителей Крыма почти 12 млн рублей, всего зафиксировано 64 факта мошенничеств. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, чаще всего жителей республики обманывали в социальных сетях и по телефону.По данным полицейских, по телефону с наибольшими суммами простились жительница Массандры, которая отдала 2, 7 млн рублей, чтобы "защитить свой финансовый счет", а также керчанин, который лишился более 1 млн рублей. На третьем месте по размеру ущерба оказалась жительница Армянска, которая перевела 900 тыс. на "безопасный" счет по совету телефонного афериста, который представился сотрудником банка.Среди обманутых в Интернете, наибольшей суммы - 1,2 млн - лишился житель Керчи, который хотел выгодно инвестировать свои деньги, но в итоге перевел их мошеннику. А вот житель Ялты перевел на карту злоумышленника 370 тыс., думая, что покупает криптовалюту. Другая крымчанка - жительница Армянска - получила интернет-сообщение от бывшего мужа с просьбой одолжить денег, и перевела на указанный карточный счет 299,5 тыс. рублей. Спустя время женщина поняла, что от лица экс-супруга действовало неизвестное лицо.Кроме того, за неделю крымчане 17 раз скачивали сторонние приложения на мобильные устройства, переходили по ссылкам от неизвестных источников и таким образом в общей сумме лишились 1,8 млн рублей.Неделей ранее крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции".
https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-i-na-kubani-moshenniki-ukrali-so-schetov-umershikh-60-mln-rubley-1125322714.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мвд по республике крым, общество, крым
Инвесторы и криптовалютчики: крымчане отдали мошенникам 12 млн
МВД: крымчане отдали мошенникам 12 млн рублей за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. На прошлой неделе аферисты выманили у жителей Крыма почти 12 млн рублей, всего зафиксировано 64 факта мошенничеств. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, чаще всего жителей республики обманывали в социальных сетях и по телефону.
По данным полицейских, по телефону с наибольшими суммами простились жительница Массандры, которая отдала 2, 7 млн рублей, чтобы "защитить свой финансовый счет", а также керчанин, который лишился более 1 млн рублей. На третьем месте по размеру ущерба оказалась жительница Армянска, которая перевела 900 тыс. на "безопасный" счет по совету телефонного афериста, который представился сотрудником банка.
"Жительнице Джанкоя на ее мобильный номер поступил звонок от неизвестного абонента. Под предлогом выплаты компенсации за некачественные лекарства мошенники у женщины выманили денежную сумму в размере около 320 тыс. рублей", - приводят еще один случай телефонного мошенничества в пресс-службе МВД.
Среди обманутых в Интернете, наибольшей суммы - 1,2 млн - лишился житель Керчи, который хотел выгодно инвестировать свои деньги, но в итоге перевел их мошеннику. А вот житель Ялты перевел на карту злоумышленника 370 тыс., думая, что покупает криптовалюту. Другая крымчанка - жительница Армянска - получила интернет-сообщение от бывшего мужа с просьбой одолжить денег, и перевела на указанный карточный счет 299,5 тыс. рублей. Спустя время женщина поняла, что от лица экс-супруга действовало неизвестное лицо.
Кроме того, за неделю крымчане 17 раз скачивали сторонние приложения на мобильные устройства, переходили по ссылкам от неизвестных источников и таким образом в общей сумме лишились 1,8 млн рублей.
Неделей ранее крымчане отдали мошенникам 5 млн
"за спасение детей" и "на инвестиции".