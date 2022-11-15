https://crimea.ria.ru/20221115/investory-i-kriptovalyutchiki-krymchane-otdali-moshennikam-12-mln-1125375791.html

Инвесторы и криптовалютчики: крымчане отдали мошенникам 12 млн

Инвесторы и криптовалютчики: крымчане отдали мошенникам 12 млн - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Инвесторы и криптовалютчики: крымчане отдали мошенникам 12 млн

На прошлой неделе аферисты выманили у жителей Крыма почти 12 млн рублей, всего зафиксировано 64 факта мошенничеств. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, чаще... РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T19:10

2022-11-15T19:10

2022-11-15T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. На прошлой неделе аферисты выманили у жителей Крыма почти 12 млн рублей, всего зафиксировано 64 факта мошенничеств. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, чаще всего жителей республики обманывали в социальных сетях и по телефону.По данным полицейских, по телефону с наибольшими суммами простились жительница Массандры, которая отдала 2, 7 млн рублей, чтобы "защитить свой финансовый счет", а также керчанин, который лишился более 1 млн рублей. На третьем месте по размеру ущерба оказалась жительница Армянска, которая перевела 900 тыс. на "безопасный" счет по совету телефонного афериста, который представился сотрудником банка.Среди обманутых в Интернете, наибольшей суммы - 1,2 млн - лишился житель Керчи, который хотел выгодно инвестировать свои деньги, но в итоге перевел их мошеннику. А вот житель Ялты перевел на карту злоумышленника 370 тыс., думая, что покупает криптовалюту. Другая крымчанка - жительница Армянска - получила интернет-сообщение от бывшего мужа с просьбой одолжить денег, и перевела на указанный карточный счет 299,5 тыс. рублей. Спустя время женщина поняла, что от лица экс-супруга действовало неизвестное лицо.Кроме того, за неделю крымчане 17 раз скачивали сторонние приложения на мобильные устройства, переходили по ссылкам от неизвестных источников и таким образом в общей сумме лишились 1,8 млн рублей.Неделей ранее крымчане отдали мошенникам 5 млн "за спасение детей" и "на инвестиции".

https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-i-na-kubani-moshenniki-ukrali-so-schetov-umershikh-60-mln-rubley-1125322714.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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