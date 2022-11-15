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Часть Крыма во вторник без воды из-за ремонтов - РИА Новости Крым, 15.11.2022
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Часть Крыма во вторник без воды из-за ремонтов
Часть Крыма во вторник без воды из-за ремонтов - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Часть Крыма во вторник без воды из-за ремонтов
Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T09:54
2022-11-15T10:26
вода в крыму
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня без воды улицы Караимская (от Козлова до Крылова), частично Училищная, а также прилегающие улицы и переулки. До 14.00 ул.Стрелковая,91.В Керчи до 22 часов из-за работ на магистральном водоводе будет снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды во всем городе. Восстановления водоснабжения ожидается к 8 часам утра 16 ноября. Организован подвоз.В алуштинском селе Виноградном до 14.00 без воды все абоненты, в Партените - улица Партенитская, 6, 8, 10, 12 и Горный переулок, в Нижней Кутузовке - улица Совхозная, в Малореченском - Фруктовая и Садовая.В Феодосии до пяти часов вечера без воды улицы Шевченко, 55-84, Свиридовых, 1-14, Крымская,17-23, Тамбовская, переулки Одесский, Полтавский, Тамбовский.В Белогорске до часу дня ограничено водоснабжение улиц Щорса и частично Островского.В Евпатории в первой половине дня без воды улица Некрасова, 53, 55, 61, 63. В Ленинском районе село Семисотка - улицы Виноградная и Октябрьская.
https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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вода в крыму, общество, крым
Часть Крыма во вторник без воды из-за ремонтов

Где в Крыму не будет воды во вторник

09:54 15.11.2022 (обновлено: 10:26 15.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ,15 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня без воды улицы Караимская (от Козлова до Крылова), частично Училищная, а также прилегающие улицы и переулки. До 14.00 ул.Стрелковая,91.
В Керчи до 22 часов из-за работ на магистральном водоводе будет снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды во всем городе. Восстановления водоснабжения ожидается к 8 часам утра 16 ноября. Организован подвоз.
В алуштинском селе Виноградном до 14.00 без воды все абоненты, в Партените - улица Партенитская, 6, 8, 10, 12 и Горный переулок, в Нижней Кутузовке - улица Совхозная, в Малореченском - Фруктовая и Садовая.
В Феодосии до пяти часов вечера без воды улицы Шевченко, 55-84, Свиридовых, 1-14, Крымская,17-23, Тамбовская, переулки Одесский, Полтавский, Тамбовский.
В Белогорске до часу дня ограничено водоснабжение улиц Щорса и частично Островского.
В Евпатории в первой половине дня без воды улица Некрасова, 53, 55, 61, 63. В Ленинском районе село Семисотка - улицы Виноградная и Октябрьская.
Межгорное водохранилище - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 07:03Радио "Спутник в Крыму"
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