https://crimea.ria.ru/20221115/chast-kryma-vo-vtornik-bez-vody-iz-za-remontov-1125371271.html

Часть Крыма во вторник без воды из-за ремонтов

Часть Крыма во вторник без воды из-за ремонтов - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Часть Крыма во вторник без воды из-за ремонтов

Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T09:54

2022-11-15T09:54

2022-11-15T10:26

вода в крыму

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ,15 ноя - РИА Новости Крым. Часть Крыма во вторник останется без воды из-за ремонтов, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня без воды улицы Караимская (от Козлова до Крылова), частично Училищная, а также прилегающие улицы и переулки. До 14.00 ул.Стрелковая,91.В Керчи до 22 часов из-за работ на магистральном водоводе будет снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды во всем городе. Восстановления водоснабжения ожидается к 8 часам утра 16 ноября. Организован подвоз.В алуштинском селе Виноградном до 14.00 без воды все абоненты, в Партените - улица Партенитская, 6, 8, 10, 12 и Горный переулок, в Нижней Кутузовке - улица Совхозная, в Малореченском - Фруктовая и Садовая.В Феодосии до пяти часов вечера без воды улицы Шевченко, 55-84, Свиридовых, 1-14, Крымская,17-23, Тамбовская, переулки Одесский, Полтавский, Тамбовский.В Белогорске до часу дня ограничено водоснабжение улиц Щорса и частично Островского.В Евпатории в первой половине дня без воды улица Некрасова, 53, 55, 61, 63. В Ленинском районе село Семисотка - улицы Виноградная и Октябрьская.

https://crimea.ria.ru/20221114/ekspert-predskazal-nachalo-zasushlivogo-perioda-dlya-vodokhranilisch-kryma-1125337359.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, общество, крым