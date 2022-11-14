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В Алуште мужчина получил травмы в недостроенном здании

В Алуште мужчина получил травмы в недостроенном здании - РИА Новости Крым, 14.11.2022

В Алуште мужчина получил травмы в недостроенном здании

В Алуште спасли мужчину, который получил травмы при падении в недостроенном здании. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 14.11.2022

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мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште спасли мужчину, который получил травмы при падении в недостроенном здании. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Пострадавший мужчина не смог самостоятельно спуститься и обратился за помощью. На место происшествия оперативно выехали службы экстренного реагирования.В спасательной операции были задействованы четыре человека.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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