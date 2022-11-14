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В Алуште мужчина получил травмы в недостроенном здании - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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В Алуште мужчина получил травмы в недостроенном здании
В Алуште мужчина получил травмы в недостроенном здании - РИА Новости Крым, 14.11.2022
В Алуште мужчина получил травмы в недостроенном здании
В Алуште спасли мужчину, который получил травмы при падении в недостроенном здании. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости Крым, 14.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште спасли мужчину, который получил травмы при падении в недостроенном здании. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Пострадавший мужчина не смог самостоятельно спуститься и обратился за помощью. На место происшествия оперативно выехали службы экстренного реагирования.В спасательной операции были задействованы четыре человека.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мчс крыма, алушта
В Алуште мужчина получил травмы в недостроенном здании

В Алуште спасли пострадавшего на стройке мужчину

11:24 14.11.2022 (обновлено: 11:26 14.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган.
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган. - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Алуште спасли мужчину, который получил травмы при падении в недостроенном здании. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Пострадавший мужчина не смог самостоятельно спуститься и обратился за помощью. На место происшествия оперативно выехали службы экстренного реагирования.
"По прибытии к месту происшествия, спасатели обнаружили мужчину на четвертом этаже недостроенного здания. Как выяснилось, пребывая на территории недостроенного объекта, мужчина при неосторожности упал и травмировал обе ноги. С использованием носилок его эвакуировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - сообщили в МЧС.
В спасательной операции были задействованы четыре человека.
 
МЧС КрымаАлушта
 
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