https://crimea.ria.ru/20221114/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1125352164.html

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.11.2022

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T00:01

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крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…+14 градусов.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем 12-14 градусов тепла.В Евпатории ночью возможен туман и +4...6 градусов. Днем температура воздуха составит +11...13.В Судаке переменна облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит +6...8, днем +12...14.В Феодосии сухо. Ночью до +6, днем до 13 градусов тепла.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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