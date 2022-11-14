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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…+14 градусов.В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем 12-14 градусов тепла.В Евпатории ночью возможен туман и +4...6 градусов. Днем температура воздуха составит +11...13.В Судаке переменна облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит +6...8, днем +12...14.В Феодосии сухо. Ночью до +6, днем до 13 градусов тепла.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крым, погода в крыму, крымская погода
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Какой будет погода в Крыму в понедельник, 13 ноября

00:01 14.11.2022
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.
"В первую половину рабочей недели в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Без существенных осадков. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман. Ветер северо-западный, с переходом на западный 7-12 м/с. Температура воздуха существенно меняться не будет и составит: ночью +1…6, на побережье до +10 градусов; днем +9…+14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...6, днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…+14 градусов.
В Ялте и Алуште осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем 12-14 градусов тепла.
В Евпатории ночью возможен туман и +4...6 градусов. Днем температура воздуха составит +11...13.
В Судаке переменна облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит +6...8, днем +12...14.
В Феодосии сухо. Ночью до +6, днем до 13 градусов тепла.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
20:08Главные события и заявления дня: 13 ноября
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