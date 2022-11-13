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Ялта вошла в десятку популярных направлений для осеннего отдыха - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Ялта вошла в десятку популярных направлений для осеннего отдыха
Ялта вошла в десятку популярных направлений для осеннего отдыха - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Ялта вошла в десятку популярных направлений для осеннего отдыха
Ялта оказалась в рейтинге самых популярных направлений ноября и декабря у российских туристов, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T09:38
2022-11-13T09:56
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Ялта оказалась в рейтинге самых популярных направлений ноября и декабря у российских туристов, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.По данным аналитиков сервиса, тройку лидеров составили Сочи со средней ценой отдыха в 2,7 тыс. рублей за пять ночей, Санкт-Петербург - 3,1 тыс. рублей за четыре ночи, Москва - 3,8 тыс. рублей за три ночи.Ялта оказалась в рейтинге на шестом месте. Средняя цена пятидневного отдыха в курортной столице Крыма составит 2,8 тыс. рублей.Также в рейтинг попали Кисловодск и Калининград, Минск и Минская область, Махачкала и абхазский курорт Гагары. В среднем цены на эти направления варьируются от 500 до 1,4 тыс. за ночь.Ранее один из крупных сервисов аренды подсчитал, во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России.
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крым, ялта, туризм в крыму, общество
Ялта вошла в десятку популярных направлений для осеннего отдыха

Tvil.ru: пятидневный отдых в осенней Ялте в среднем обойдется в 2,8 тыс. рублей

09:38 13.11.2022 (обновлено: 09:56 13.11.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Ялта
Вид на город Ялта - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Ялта оказалась в рейтинге самых популярных направлений ноября и декабря у российских туристов, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
По данным аналитиков сервиса, тройку лидеров составили Сочи со средней ценой отдыха в 2,7 тыс. рублей за пять ночей, Санкт-Петербург - 3,1 тыс. рублей за четыре ночи, Москва - 3,8 тыс. рублей за три ночи.
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Ялта оказалась в рейтинге на шестом месте. Средняя цена пятидневного отдыха в курортной столице Крыма составит 2,8 тыс. рублей.
Также в рейтинг попали Кисловодск и Калининград, Минск и Минская область, Махачкала и абхазский курорт Гагары. В среднем цены на эти направления варьируются от 500 до 1,4 тыс. за ночь.
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