https://crimea.ria.ru/20221113/yalta-voshla-v-desyatku-populyarnykh-napravleniy-dlya-osennego-otdykha-1125301294.html

Ялта вошла в десятку популярных направлений для осеннего отдыха

Ялта вошла в десятку популярных направлений для осеннего отдыха - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Ялта вошла в десятку популярных направлений для осеннего отдыха

Ялта оказалась в рейтинге самых популярных направлений ноября и декабря у российских туристов, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru. РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T09:38

2022-11-13T09:38

2022-11-13T09:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Ялта оказалась в рейтинге самых популярных направлений ноября и декабря у российских туристов, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.По данным аналитиков сервиса, тройку лидеров составили Сочи со средней ценой отдыха в 2,7 тыс. рублей за пять ночей, Санкт-Петербург - 3,1 тыс. рублей за четыре ночи, Москва - 3,8 тыс. рублей за три ночи.Ялта оказалась в рейтинге на шестом месте. Средняя цена пятидневного отдыха в курортной столице Крыма составит 2,8 тыс. рублей.Также в рейтинг попали Кисловодск и Калининград, Минск и Минская область, Махачкала и абхазский курорт Гагары. В среднем цены на эти направления варьируются от 500 до 1,4 тыс. за ночь.Ранее один из крупных сервисов аренды подсчитал, во сколько обойдется аренда жилья на Новый год в курортных городах России.

https://crimea.ria.ru/20221111/krym-v-etom-godu-poluchit-11-sovremennykh-modulnykh-gostinits-1125314717.html

https://crimea.ria.ru/20221101/putin-dal-novye-porucheniya-po-sozdaniyu-kruglogodichnykh-kurortov-u-morya-1125199885.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, туризм в крыму, общество