https://crimea.ria.ru/20221113/v-rossii-rabotayut-nad-uvelicheniem-ploschadi-porazheniya-tos-solntsepek-1125349615.html

В России работают над увеличением площади поражения ТОС "Солнцепек"

В России работают над увеличением площади поражения ТОС "Солнцепек" - РИА Новости Крым, 13.11.2022

В России работают над увеличением площади поражения ТОС "Солнцепек"

Отечественные специалисты на сегодняшний день работают над модернизацией тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) "Солнцепек". В частности, планируется увеличить... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T12:45

2022-11-13T12:45

2022-11-13T12:45

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Отечественные специалисты на сегодняшний день работают над модернизацией тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) "Солнцепек". В частности, планируется увеличить дальность и кучность стрельбы, а также площадь поражения, сообщил главный инженер АО "Омсктрансмаш" Денис Петров.Главный инженер отметил, что изначально "Солнцепек" проектировался как машина поддержки, но опыт применения показал, что лучше использовать ее на переднем крае.В ходе спецоперации российских войск ТОС-1А "Солнцепек" призвана оказывать огневую поддержку пехоты и танков, поражать открытые и закрытые огневые позиции в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также выводить из строя легкобронированную технику и транспортные средства Вооруженных сил Украины.В "Солнцепеках" используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. В пакете 24 термобарических снаряда. Такие снаряды способны уничтожить легкобронированную технику и укрепления на площади до 40 тысяч квадратных метров. Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине