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В России работают над увеличением площади поражения ТОС "Солнцепек"
В России работают над увеличением площади поражения ТОС "Солнцепек" - РИА Новости Крым, 13.11.2022
В России работают над увеличением площади поражения ТОС "Солнцепек"
Отечественные специалисты на сегодняшний день работают над модернизацией тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) "Солнцепек". В частности, планируется увеличить... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T12:45
2022-11-13T12:45
2022-11-13T12:45
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Отечественные специалисты на сегодняшний день работают над модернизацией тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) "Солнцепек". В частности, планируется увеличить дальность и кучность стрельбы, а также площадь поражения, сообщил главный инженер АО "Омсктрансмаш" Денис Петров.Главный инженер отметил, что изначально "Солнцепек" проектировался как машина поддержки, но опыт применения показал, что лучше использовать ее на переднем крае.В ходе спецоперации российских войск ТОС-1А "Солнцепек" призвана оказывать огневую поддержку пехоты и танков, поражать открытые и закрытые огневые позиции в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также выводить из строя легкобронированную технику и транспортные средства Вооруженных сил Украины.В "Солнцепеках" используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. В пакете 24 термобарических снаряда. Такие снаряды способны уничтожить легкобронированную технику и укрепления на площади до 40 тысяч квадратных метров. Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине
В России работают над увеличением площади поражения ТОС "Солнцепек"
В РФ идут работы по увеличению дальности и площади поражения ТОС-1А "Солнцепек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Отечественные специалисты на сегодняшний день работают над модернизацией тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) "Солнцепек". В частности, планируется увеличить дальность и кучность стрельбы, а также площадь поражения, сообщил главный инженер АО "Омсктрансмаш" Денис Петров.
"В настоящий момент ведутся работы по увеличению дальности стрельбы, ее кучности, а также упрощению процесса наведения на цель и выполнению поставленной задачи. Прежде всего, это увеличение площади поражения", - сказал Петров в эфире телеканала "Звезда".
Главный инженер отметил, что изначально "Солнцепек" проектировался как машина поддержки, но опыт применения показал, что лучше использовать ее на переднем крае.
В ходе спецоперации российских войск ТОС-1А "Солнцепек" призвана оказывать огневую поддержку пехоты и танков, поражать открытые и закрытые огневые позиции в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также выводить из строя легкобронированную технику и транспортные средства Вооруженных сил Украины.
В "Солнцепеках" используются неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью. В пакете 24 термобарических снаряда. Такие снаряды способны уничтожить легкобронированную технику и укрепления на площади до 40 тысяч квадратных метров. Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением.