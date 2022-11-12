https://crimea.ria.ru/20221112/lavrov-i-glava-mid-laosa-kommasit-provodyat-vstrechu-v-pnompene-1125345204.html
Лавров и глава МИД Лаоса Коммасит проводят встречу в Пномпене
Лавров и глава МИД Лаоса Коммасит проводят встречу в Пномпене - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Лавров и глава МИД Лаоса Коммасит проводят встречу в Пномпене
Главы МИД России и Лаоса Сергей Лавров и Салемсай Коммасит проводят двустороннюю встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене. РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T17:23
2022-11-12T17:23
2022-11-12T17:23
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Главы МИД России и Лаоса Сергей Лавров и Салемсай Коммасит проводят двустороннюю встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене.Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Перед ее началом министры провели совместное фотографирование и обменялись репликами на русском языке: глава российского МИДа поинтересовался у коллеги, как давно тот находится в Камбодже, тот ответил, что "уже пять дней".После встречи МИД РФ сообщил, что были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая дальнейшие шаги по продвижению практического сотрудничества на приоритетных направлениях.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Главы МИД России и Лаоса Сергей Лавров и Салемсай Коммасит проводят двустороннюю встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене.
Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Перед ее началом министры провели совместное фотографирование и обменялись репликами на русском языке: глава российского МИДа поинтересовался у коллеги, как давно тот находится в Камбодже, тот ответил, что "уже пять дней".
После встречи МИД РФ сообщил, что были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая дальнейшие шаги по продвижению практического сотрудничества на приоритетных направлениях.
"Обмен мнениями по международной проблематике подтвердил близость или совпадение подходов двух стран по ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня. Министры высказались за дальнейшее укрепление эффективной координации усилий на различных международных площадках, в том числе в рамках асеаноцентричных механизмов", - сообщил МИД РФ.