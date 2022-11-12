https://crimea.ria.ru/20221112/lavrov-i-glava-mid-laosa-kommasit-provodyat-vstrechu-v-pnompene-1125345204.html

Лавров и глава МИД Лаоса Коммасит проводят встречу в Пномпене

Лавров и глава МИД Лаоса Коммасит проводят встречу в Пномпене - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Лавров и глава МИД Лаоса Коммасит проводят встречу в Пномпене

Главы МИД России и Лаоса Сергей Лавров и Салемсай Коммасит проводят двустороннюю встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене. РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T17:23

2022-11-12T17:23

2022-11-12T17:23

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Главы МИД России и Лаоса Сергей Лавров и Салемсай Коммасит проводят двустороннюю встречу на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене.Встреча проходит в закрытом для прессы режиме. Перед ее началом министры провели совместное фотографирование и обменялись репликами на русском языке: глава российского МИДа поинтересовался у коллеги, как давно тот находится в Камбодже, тот ответил, что "уже пять дней".После встречи МИД РФ сообщил, что были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, включая дальнейшие шаги по продвижению практического сотрудничества на приоритетных направлениях.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф)