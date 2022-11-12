https://crimea.ria.ru/20221112/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-12-noyabrya-1125342220.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября
На территории Республики Крым зарегистрировано 28 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 252 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T11:07
2022-11-12T11:07
2022-11-12T11:12
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 28 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 252 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздрааве.В Севастополе подтверждены 38 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 92 лет."В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны 8. На данный момент в больницах находится 59 пациентов, из них 56 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 197 человек, выздоровели 93 489.
https://crimea.ria.ru/20211226/sport-korone-ne-tovarisch-vrach-rekomendoval-ne-napryagatsya-posle-bolezni-1121868413.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября
В Крыму и Севастополе выявили 66 новых случаев COVID-19, скончался один человек
11:07 12.11.2022 (обновлено: 11:12 12.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 28 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 252 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздрааве.
"За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 317 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 16 человек, за весь период – 201 898", - сообщили в региональном минздраве.
В Севастополе подтверждены 38 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 92 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны 8. На данный момент в больницах находится 59 пациентов, из них 56 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 197 человек, выздоровели 93 489.