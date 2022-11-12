Рейтинг@Mail.ru
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221112/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-12-noyabrya-1125342220.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября
На территории Республики Крым зарегистрировано 28 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 252 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T11:07
2022-11-12T11:12
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303862_0:110:1528:970_1920x0_80_0_0_fbf46f6aacd158baaec6c5353c4d60a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 28 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 252 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздрааве.В Севастополе подтверждены 38 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 92 лет."В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны 8. На данный момент в больницах находится 59 пациентов, из них 56 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 197 человек, выздоровели 93 489.
https://crimea.ria.ru/20211226/sport-korone-ne-tovarisch-vrach-rekomendoval-ne-napryagatsya-posle-bolezni-1121868413.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303862_44:0:1484:1080_1920x0_80_0_0_0af7eb37d4d3ea59966242acdb93cf20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября

В Крыму и Севастополе выявили 66 новых случаев COVID-19, скончался один человек

11:07 12.11.2022 (обновлено: 11:12 12.11.2022)
 
Коронавирус
Коронавирус
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 28 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 252 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздрааве.
"За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 317 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 16 человек, за весь период – 201 898", - сообщили в региональном минздраве.
В Севастополе подтверждены 38 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 92 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны 8. На данный момент в больницах находится 59 пациентов, из них 56 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 197 человек, выздоровели 93 489.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря 2021, 19:58
Спорт "короне" не товарищ: врач рекомендовал не напрягаться после болезни
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:13ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов
11:43Часть Крыма в субботу осталась без воды
11:21Керченская переправа: как ходят паромы и что с погодой
11:07COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября
10:29Восемь эпизодов: в Севастополе расследуют серийное мошенничество
10:01"Така любовь!": Людмиле Гурченко — 87
09:46На Украине массовые отключения света: введены графики
09:25Власти Херсонской области назвали новую административную столицу
09:12В Крыму потребление воды увеличилось вдвое – что с запасами
09:05Движение по Крымскому мосту для машин закрыто
08:52Директор швейной фабрики предупредил об опасности тканей из Китая
08:31В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла
08:03Эксперт: сокращение военной помощи Украине – общая тенденция
03:18"Устали от давления": эксперт рассказал, что немцы думают о России
00:01Прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 12 ноября
22:03Главные события и заявления дня: 11 ноября
21:51В Севастополь впервые приедет с гастролями Мариупольский драмтеатр
21:32Врачи рассказали о необычном тренде в использовании ботокса у модников
21:19Кому повысят зарплату с нового года
Лента новостейМолния