https://crimea.ria.ru/20221112/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-12-noyabrya-1125342220.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября - РИА Новости Крым, 12.11.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 12 ноября

На территории Республики Крым зарегистрировано 28 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 252 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T11:07

2022-11-12T11:07

2022-11-12T11:12

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 28 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии выявлено 209 252 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздрааве.В Севастополе подтверждены 38 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 92 лет."В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны 8. На данный момент в больницах находится 59 пациентов, из них 56 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 197 человек, выздоровели 93 489.

https://crimea.ria.ru/20211226/sport-korone-ne-tovarisch-vrach-rekomendoval-ne-napryagatsya-posle-bolezni-1121868413.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф