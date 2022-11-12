https://crimea.ria.ru/20221112/budet-li-dialog-kuleba-otvetil-na-vopros-o-vozmozhnoy-vstreche-s-lavrovym-1125344737.html
Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в случае поступления от... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T16:35
2022-11-12T16:35
2022-11-12T16:35
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
министерство иностранных дел украины
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в случае поступления от российской стороны такого предложения.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. И подчеркнул, что РФ к этому была готова и раньше, однако "Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед".
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, министерство иностранных дел украины, политика
Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с Лавровым, если поступит предложение
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в случае поступления от российской стороны такого предложения.
"Он (Лавров) не просил о встрече, как это принято в дипломатии. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу, принимая во внимание все аспекты и реалии текущей ситуации", - цитирует заявление Кулебы газета Phnom Penh Post.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. И подчеркнул, что РФ к этому была готова и раньше, однако "Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед".