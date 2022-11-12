https://crimea.ria.ru/20221112/budet-li-dialog-kuleba-otvetil-na-vopros-o-vozmozhnoy-vstreche-s-lavrovym-1125344737.html

Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым

Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в случае поступления от... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T16:35

2022-11-12T16:35

2022-11-12T16:35

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

министерство иностранных дел украины

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в случае поступления от российской стороны такого предложения.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. И подчеркнул, что РФ к этому была готова и раньше, однако "Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед".

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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