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Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в случае поступления от... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T16:35
2022-11-12T16:35
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
министерство иностранных дел украины
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в случае поступления от российской стороны такого предложения.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. И подчеркнул, что РФ к этому была готова и раньше, однако "Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед".
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, министерство иностранных дел украины, политика
Будет ли диалог: Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым

Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с Лавровым, если поступит предложение

16:35 12.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в случае поступления от российской стороны такого предложения.
"Он (Лавров) не просил о встрече, как это принято в дипломатии. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу, принимая во внимание все аспекты и реалии текущей ситуации", - цитирует заявление Кулебы газета Phnom Penh Post.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. И подчеркнул, что РФ к этому была готова и раньше, однако "Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед".
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел УкраиныПолитика
 
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