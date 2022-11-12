https://crimea.ria.ru/20221112/armiya-rossii-otrazila-ataki-vsu-na-trekh-napravleniyakh--mo-1125344048.html

Армия России отразила атаки ВСУ на трех направлениях – МО

Армия России отразила атаки ВСУ на трех направлениях – МО - РИА Новости Крым, 12.11.2022

Армия России отразила атаки ВСУ на трех направлениях – МО

ВС РФ отразили ряд атак ВСУ и подразделений иностранных наемников на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив свыше 250 боевиков. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T15:31

2022-11-12T15:31

2022-11-12T15:31

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/17/1123627127_0:77:1930:1163_1920x0_80_0_0_1e957ba3c0042e1c11a910b63d41f7e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили ряд атак ВСУ и подразделений иностранных наемников на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив свыше 250 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.Так, на Красно-Лиманском направлении были остановлены четыре ротные тактические группы ВСУ, продвигавшиеся в сторону Сватово, Площанки, Макеевки и Чернопавловки ЛНР.На Купянском направлении в результате огневого поражения были остановлены и отброшены на исходные позиции две батальонные тактические группы ВСУ, предпринимавшие попытку прорваться к селам Владимировка и Куземовка ЛНР.Еще более 85 боевиков противник потерял на Южно-Донецком направлении, где подразделения иностранных наемников пытались остановить продвижение российский войск в ходе контратак. При поддержке артиллерии и армейской авиации, также уничтожено семь боевых бронированных машин и два пикапа."Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин", – уточнили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221112/vs-rf-unichtozhili-chetyre-punkta-upravleniya-i-dva-sklada-vsu-1125343914.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина