https://crimea.ria.ru/20221112/armiya-rossii-otrazila-ataki-vsu-na-trekh-napravleniyakh--mo-1125344048.html
Армия России отразила атаки ВСУ на трех направлениях – МО
Армия России отразила атаки ВСУ на трех направлениях – МО - РИА Новости Крым, 12.11.2022
Армия России отразила атаки ВСУ на трех направлениях – МО
ВС РФ отразили ряд атак ВСУ и подразделений иностранных наемников на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив свыше 250 боевиков. Об... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T15:31
2022-11-12T15:31
2022-11-12T15:31
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили ряд атак ВСУ и подразделений иностранных наемников на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив свыше 250 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.Так, на Красно-Лиманском направлении были остановлены четыре ротные тактические группы ВСУ, продвигавшиеся в сторону Сватово, Площанки, Макеевки и Чернопавловки ЛНР.На Купянском направлении в результате огневого поражения были остановлены и отброшены на исходные позиции две батальонные тактические группы ВСУ, предпринимавшие попытку прорваться к селам Владимировка и Куземовка ЛНР.Еще более 85 боевиков противник потерял на Южно-Донецком направлении, где подразделения иностранных наемников пытались остановить продвижение российский войск в ходе контратак. При поддержке артиллерии и армейской авиации, также уничтожено семь боевых бронированных машин и два пикапа."Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин", – уточнили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221112/vs-rf-unichtozhili-chetyre-punkta-upravleniya-i-dva-sklada-vsu-1125343914.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
Армия России отразила атаки ВСУ на трех направлениях – МО
Минобороны: ВС РФ отразили все атаки украинской армии на трех направлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили ряд атак ВСУ и подразделений иностранных наемников на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив свыше 250 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, на Красно-Лиманском направлении были остановлены четыре ротные тактические группы ВСУ, продвигавшиеся в сторону Сватово, Площанки, Макеевки и Чернопавловки ЛНР.
"В результате ударов российской артиллерии и армейской авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей", – сообщается в сводке.
На Купянском направлении в результате огневого поражения были остановлены и отброшены на исходные позиции две батальонные тактические группы ВСУ, предпринимавшие попытку прорваться к селам Владимировка и Куземовка ЛНР.
Еще более 85 боевиков противник потерял на Южно-Донецком направлении, где подразделения иностранных наемников пытались остановить продвижение российский войск в ходе контратак. При поддержке артиллерии и армейской авиации, также уничтожено семь боевых бронированных машин и два пикапа.
"Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области. Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин", – уточнили в ведомстве.