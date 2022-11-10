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США отказались поставлять Киеву ударные беспилотники Gray Eagle – СМИ - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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США отказались поставлять Киеву ударные беспилотники Gray Eagle – СМИ
США отказались поставлять Киеву ударные беспилотники Gray Eagle – СМИ - РИА Новости Крым, 10.11.2022
США отказались поставлять Киеву ударные беспилотники Gray Eagle – СМИ
Пентагон не предоставит Украине современные беспилотники Grey Eagle MQ-1C, вопреки просьбам Киева и группы американских конгрессменов, сообщает The Wall Street... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T10:31
2022-11-10T10:31
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Пентагон не предоставит Украине современные беспилотники Grey Eagle MQ-1C, вопреки просьбам Киева и группы американских конгрессменов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.По данным издания, члены Конгресса от обеих партий настаивали на том, чтобы администрация США предоставила Украине ударные беспилотники, которые могут лететь более 24 часов. В сентябре 17 законодателей призвали администрацию ускорить процесс рассмотрения вопроса о предоставлении Киеву БПЛА Grey Eagles.Однако Вашингтон отклонил этот запрос из-за опасений эскалации конфликта, поскольку поставка этого вооружения Киеву "станет сигналом для Москвы, что США предоставляют Киеву оружие, которое может быть нацелено на объекты в глубине российской территории".Также в Пентагоне обеспокоены тем, что технологии, находящиеся на борту беспилотника, могут попасть в руки России. Однако это не было основной причиной отказа в поставке Украине беспилотников.MQ-1C Grey Eagle — американский разведывательно-ударный БПЛА производства General Atomics. Американские военные активно применяли их на территории Ирака и Афганистана. Максимальная скорость – 310 км/ч, продолжительность полета – 42-50 часов. БПЛА может нести до четырех ракет "воздух-поверхность" AGM-114 или четыре управляемые бомбы GBU-44/B Viper Strike. Также возможно применение ракет "воздух-воздух" AIM-92 Stinger в количестве до 8 единиц. Стоимость одного дрона – порядка 8 млн долларов.
https://crimea.ria.ru/20221110/bayden-otsenil-rezultaty-vyborov-i-perspektivu-sotrudnichestva-partiy-1125305220.html
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РИА Новости Крым
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сша, всу (вооруженные силы украины), украина
США отказались поставлять Киеву ударные беспилотники Gray Eagle – СМИ

TWSJ: США отказали Украине в поставках ударных беспилотников Grey Eagle MQ-1C

10:31 10.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Пентагон не предоставит Украине современные беспилотники Grey Eagle MQ-1C, вопреки просьбам Киева и группы американских конгрессменов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.
По данным издания, члены Конгресса от обеих партий настаивали на том, чтобы администрация США предоставила Украине ударные беспилотники, которые могут лететь более 24 часов. В сентябре 17 законодателей призвали администрацию ускорить процесс рассмотрения вопроса о предоставлении Киеву БПЛА Grey Eagles.
Однако Вашингтон отклонил этот запрос из-за опасений эскалации конфликта, поскольку поставка этого вооружения Киеву "станет сигналом для Москвы, что США предоставляют Киеву оружие, которое может быть нацелено на объекты в глубине российской территории".
Также в Пентагоне обеспокоены тем, что технологии, находящиеся на борту беспилотника, могут попасть в руки России. Однако это не было основной причиной отказа в поставке Украине беспилотников.
MQ-1C Grey Eagle — американский разведывательно-ударный БПЛА производства General Atomics. Американские военные активно применяли их на территории Ирака и Афганистана. Максимальная скорость – 310 км/ч, продолжительность полета – 42-50 часов. БПЛА может нести до четырех ракет "воздух-поверхность" AGM-114 или четыре управляемые бомбы GBU-44/B Viper Strike. Также возможно применение ракет "воздух-воздух" AIM-92 Stinger в количестве до 8 единиц. Стоимость одного дрона – порядка 8 млн долларов.
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