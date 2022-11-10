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РНКБ выдал более 100 млн рублей автокредитов по льготным госпрограммам - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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РНКБ выдал более 100 млн рублей автокредитов по льготным госпрограммам
РНКБ выдал более 100 млн рублей автокредитов по льготным госпрограммам - РИА Новости Крым, 10.11.2022
РНКБ выдал более 100 млн рублей автокредитов по льготным госпрограммам
РНКБ Банк (ПАО) в рамках запущенной в июле 2022 года обновленной госпрограммы льготного автокредитования выдал кредиты на общую сумму более 100 миллионов... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T14:37
2022-11-10T14:37
рнкб (пао)
общество
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) в рамках запущенной в июле 2022 года обновленной госпрограммы льготного автокредитования выдал кредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей, сообщает банк.Средняя сумма автокредита составила 610 тысяч рублей, при этом стоимость транспортного средства, на покупку которого оформляется кредит, составила в среднем около 1 миллиона рублей. Более 70% от общего количества автокредитов с государственной поддержкой в РНКБ составляют выдачи по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".Государственная льгота распространяется на приобретение автомобилей марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, Моторинвест (электромобили). В октябре 2022 года в перечень также был добавлена одна из моделей марки Haval."Благодаря мерам государственной поддержки увеличивается количество семей, которые могут приобрести новый автомобиль российского производства. Программы льготного автокредитования неизменно пользуется высоким спросом у наших клиентов за счет существенных скидок на стоимость автомобиля, а расширение условий программ позволяет купить личный автотранспорт на выгодных условиях", - приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.
https://crimea.ria.ru/20221107/rnkb-vydal-kredity-po-gosprogramme-semeynaya-ipoteka-na-15-mlrd-rubley-1125260334.html
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рнкб (пао), общество, крым, экономика
РНКБ выдал более 100 млн рублей автокредитов по льготным госпрограммам

РНКБ выдал более 100 млн рублей автокредитов в рамках льготных госпрограмм

14:37 10.11.2022
 
© Фото: pexelsВодитель
Водитель
© Фото: pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) в рамках запущенной в июле 2022 года обновленной госпрограммы льготного автокредитования выдал кредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей, сообщает банк.
Средняя сумма автокредита составила 610 тысяч рублей, при этом стоимость транспортного средства, на покупку которого оформляется кредит, составила в среднем около 1 миллиона рублей. Более 70% от общего количества автокредитов с государственной поддержкой в РНКБ составляют выдачи по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Государственная льгота распространяется на приобретение автомобилей марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, Моторинвест (электромобили). В октябре 2022 года в перечень также был добавлена одна из моделей марки Haval.
"Благодаря мерам государственной поддержки увеличивается количество семей, которые могут приобрести новый автомобиль российского производства. Программы льготного автокредитования неизменно пользуется высоким спросом у наших клиентов за счет существенных скидок на стоимость автомобиля, а расширение условий программ позволяет купить личный автотранспорт на выгодных условиях", - приводится в сообщении комментарий зампредседателя правления РНКБ Николая Билана.
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14:37РНКБ выдал более 100 млн рублей автокредитов по льготным госпрограммам
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