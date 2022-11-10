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COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 10 ноября
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 10 ноября
На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 202 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T10:09
2022-11-10T10:09
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 202 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы два пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 300 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 201 868", - говорится в сообщении.Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5405 человек.В Севастополе подтверждены 17 новых случаев заболевания COVID-19, умер пациент в возрасте 81 года."В ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны 7. На данный момент в больницах находится 61 пациент, из них 59 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 116 человек, выздоровели 93 420.
https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 10 ноября

В Крыму и Севастополе выявили 44 новых случая COVID-19, скончались два человека

10:09 10.11.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор"
ГНЦ вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 202 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы два пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 300 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 201 868", - говорится в сообщении.
Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5405 человек.
В Севастополе подтверждены 17 новых случаев заболевания COVID-19, умер пациент в возрасте 81 года.
"В ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны 7. На данный момент в больницах находится 61 пациент, из них 59 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 116 человек, выздоровели 93 420.
Шприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 16:41
В Севастополе начали прививать назальной вакциной от COVID-19
 
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