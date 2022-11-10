https://crimea.ria.ru/20221110/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--svodka-na-10-noyabrya-1125306244.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 10 ноября

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводка на 10 ноября

На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 202 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T10:09

2022-11-10T10:09

2022-11-10T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 202 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы два пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 300 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, за весь период – 201 868", - говорится в сообщении.Скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5405 человек.В Севастополе подтверждены 17 новых случаев заболевания COVID-19, умер пациент в возрасте 81 года."В ковидные стационары госпитализированы 10 человек, выписаны 7. На данный момент в больницах находится 61 пациент, из них 59 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за все время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 116 человек, выздоровели 93 420.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе