https://crimea.ria.ru/20221109/million-ili-tyurma-v-krymu-poymali-nelegalnykh-okhotnikov-za-zaytsami-1125296256.html

Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами

Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами

В Симферопольском районе Крыма на незаконной охоте попались двое нарушителей: в их машине обнаружили тушку зайца и две пневматические винтовки. Как сообщает... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T20:49

2022-11-09T20:49

2022-11-09T20:49

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма на незаконной охоте попались двое нарушителей: в их машине обнаружили тушку зайца и две пневматические винтовки. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.По данным правоохранителей, мужчины охотились на диких животных в районе симферопольской Камышинки, где их и задержал охотничий инспектор. На место прибыли участковые, которые установили личности охотников:За незаконную охоту задержанным мужчинам грозит штраф от пятисот тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

https://crimea.ria.ru/20220211/okhotniki-na-kabana-v-krymu-poluchili-uslovnye-sroki-1122339796.html

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2022

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