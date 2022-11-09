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Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами
Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами
В Симферопольском районе Крыма на незаконной охоте попались двое нарушителей: в их машине обнаружили тушку зайца и две пневматические винтовки. Как сообщает... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма на незаконной охоте попались двое нарушителей: в их машине обнаружили тушку зайца и две пневматические винтовки. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.По данным правоохранителей, мужчины охотились на диких животных в районе симферопольской Камышинки, где их и задержал охотничий инспектор. На место прибыли участковые, которые установили личности охотников:За незаконную охоту задержанным мужчинам грозит штраф от пятисот тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
https://crimea.ria.ru/20220211/okhotniki-na-kabana-v-krymu-poluchili-uslovnye-sroki-1122339796.html
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крым, мвд по республике крым
Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами

В Крыму нелегальным охотникам грозит штраф в миллион рублей или до 5 лет тюрьмы

20:49 09.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкЗаяц
Заяц - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости . Илья Тимин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма на незаконной охоте попались двое нарушителей: в их машине обнаружили тушку зайца и две пневматические винтовки. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело.
По данным правоохранителей, мужчины охотились на диких животных в районе симферопольской Камышинки, где их и задержал охотничий инспектор. На место прибыли участковые, которые установили личности охотников:
Свинья - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 15:56
Охотники на кабана в Крыму получили условные сроки
"Ими оказались 26 и 27-летний жители села Пожарское Симферопольского района, которые признались в совершении преступления. Со слов подозреваемых, с использованием автомобиля "Нива", в поле они осуществляли охоту, не имея соответствующего разрешения, в результате чего застрелили зайца", - сказано в сообщении.
За незаконную охоту задержанным мужчинам грозит штраф от пятисот тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
 
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