https://crimea.ria.ru/20221109/kerchenskaya-pereprava-segodnya-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1125287630.html
Керченская переправа сегодня: объявлено штормовое предупреждение
Керченская переправа сегодня: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Керченская переправа сегодня: объявлено штормовое предупреждение
Почти 28 тысяч человек и 16,7 тысяч транспортных средств перевезены через Керченскую переправу за месяц с момента запуска паромов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T10:00
2022-11-09T10:00
2022-11-09T10:02
керченская паромная переправа
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Почти 28 тысяч человек и 16,7 тысяч транспортных средств перевезены через Керченскую переправу за месяц с момента запуска паромов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.На линии работают семь паромов, они выполнили в общей сложности 526 рейсов.По данным метеорологов, на среду в районе Керченского пролива действует штормовое предупреждение."Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера среды ожидается восточный, северо-восточный ветер 12-15 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 130-150 см. Температура воздуха днем +8…10 градусов, воды в море +10…11", - заключили в Минтрансе.
https://crimea.ria.ru/20221107/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-so-storony-tamani-likvidirovana-1125258963.html
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керченская паромная переправа, крым, новости
Керченская переправа сегодня: объявлено штормовое предупреждение
Керченская переправа за месяц перевезла почти 17 тысяч единиц транспорта
10:00 09.11.2022 (обновлено: 10:02 09.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Почти 28 тысяч человек и 16,7 тысяч транспортных средств перевезены через Керченскую переправу за месяц с момента запуска паромов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
"За первый месяц после возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 27 974 пассажира, 16 743 единицы автотранспорта и 1 096 железнодорожных вагонов", - говорится в сообщении.
На линии работают семь паромов, они выполнили в общей сложности 526 рейсов.
По данным метеорологов, на среду в районе Керченского пролива действует штормовое предупреждение.
"Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера среды ожидается восточный, северо-восточный ветер 12-15 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 130-150 см. Температура воздуха днем +8…10 градусов, воды в море +10…11", - заключили в Минтрансе.