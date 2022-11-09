https://crimea.ria.ru/20221109/kerchenskaya-pereprava-segodnya-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1125287630.html

Керченская переправа сегодня: объявлено штормовое предупреждение

Керченская переправа сегодня: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Керченская переправа сегодня: объявлено штормовое предупреждение

Почти 28 тысяч человек и 16,7 тысяч транспортных средств перевезены через Керченскую переправу за месяц с момента запуска паромов. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T10:00

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керченская паромная переправа

крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Почти 28 тысяч человек и 16,7 тысяч транспортных средств перевезены через Керченскую переправу за месяц с момента запуска паромов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.На линии работают семь паромов, они выполнили в общей сложности 526 рейсов.По данным метеорологов, на среду в районе Керченского пролива действует штормовое предупреждение."Согласно прогнозу Росгидромета, до вечера среды ожидается восточный, северо-восточный ветер 12-15 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн – 130-150 см. Температура воздуха днем +8…10 градусов, воды в море +10…11", - заключили в Минтрансе.

https://crimea.ria.ru/20221107/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-so-storony-tamani-likvidirovana-1125258963.html

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керченская паромная переправа, крым, новости