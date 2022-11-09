https://crimea.ria.ru/20221109/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-na-9-noyabrya-1125287772.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 9 ноября

COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 9 ноября

На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 175 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T10:08

2022-11-09T10:08

2022-11-09T10:08

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 175 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 298 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 33 человека, за весь период – 201 846", - говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрированы 12 новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны трое."На данный момент в больницах находится 60 пациентов, из них 57 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 099 человек, выздоровели 93 400.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-smyagchili-ogranicheniya-po-covid-19-1125282953.html

https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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