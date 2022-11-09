https://crimea.ria.ru/20221109/chto-skazali-zelenskomu-v-administratsii-baydena-po-peregovoram-s-rf--smi-1125290547.html
Что сказали Зеленскому в администрации Байдена по переговорам с РФ – СМИ
Что сказали Зеленскому в администрации Байдена по переговорам с РФ – СМИ - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Что сказали Зеленскому в администрации Байдена по переговорам с РФ – СМИ
Новая позиция президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры Киева и Москвы возможны при президенте Владимире Путине, обусловлена "мягким... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T11:56
2022-11-09T11:56
2022-11-09T11:53
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Новая позиция президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры Киева и Москвы возможны при президенте Владимире Путине, обусловлена "мягким подталкиванием" со стороны администрации Байдена, сообщает издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.Неназванный высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал изданию, что Зеленский изменил позицию после встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.В то же время, по словам собеседника издания, это не значит, что переговоры должны начаться прямо сейчас.Ранее Зеленский назвал условия Киева для начала диалога с Москвой. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии того, что специальная военная операция не повторится". Специалисты отмечают некоторые перемены в риторике Зеленского. Так, он уже не выдвигает требование "возвращения к границам 1991 года", вместо термина "репарации" использует "компенсации", а вместо "гарантий безопасности" – гарантии, что СВО не повторится. Также он больше не говорит о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.
https://crimea.ria.ru/20221101/putin-poyasnil-pozitsiyu-po-peregovoram-s-kievom-1125185242.html
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский (президент украины), политика, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине, сша
Что сказали Зеленскому в администрации Байдена по переговорам с РФ – СМИ
Politico: позиция Киева по переговорам обусловлена "мягким подталкиванием" со стороны США
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым.
Новая позиция президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры Киева и Москвы возможны при президенте Владимире Путине, обусловлена "мягким подталкиванием" со стороны администрации Байдена, сообщает издание Politico
со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Неназванный высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал изданию, что Зеленский изменил позицию после встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
"Официальные лица США напрямую не говорили Зеленскому и его помощникам на Украине изменить свою позицию, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность закончить войну разумно и мирно", - сказал он.
В то же время, по словам собеседника издания, это не значит, что переговоры должны начаться прямо сейчас.
Ранее Зеленский назвал условия Киева для начала диалога с Москвой. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии того, что специальная военная операция не повторится". Специалисты отмечают некоторые перемены в риторике Зеленского. Так, он уже не выдвигает требование "возвращения к границам 1991 года", вместо термина "репарации" использует "компенсации", а вместо "гарантий безопасности" – гарантии, что СВО не повторится. Также он больше не говорит о невозможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона, непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной.