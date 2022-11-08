https://crimea.ria.ru/20221108/vs-rf-otrazili-ataki-ukrainskoy-armii-na-chetyrekh-napravleniyakh--mo-1125278128.html

ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО

ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО - РИА Новости Крым, 08.11.2022

ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО

ВС РФ отразили ряд атак ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив более 400 боевиков противника. Об... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T14:01

2022-11-08T14:01

2022-11-08T14:01

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили ряд атак ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив более 400 боевиков противника. Об этом сообщили в Минобороны России.Наибольшее число атак противник предпринял на Николаево-Криворожском направлении.На Купянском направлении российские войска при поддержке артиллерии отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, которые предприняли попытку прорваться к селу Куземовка (ЛНР). Общие потери ВСУ здесь превысили 160 человек.Еще более 100 военнослужащих ВСУ за сутки потеряли на Красно-Лиманском направлении, где российские войска упреждающим огнем отбили попытку наступления двух батальонных тактических групп на Площанку и Чернопоповку (села в ЛНР).Также две безуспешные попытки контрнаступления ВСУ предприняли на Южно-Донецком направлении.На этом участке боев противник потерял около 90 военнослужащих и восемь единиц техники."Кроме того, ударами армейской авиации поражены две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для перехода в атаку в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", – уточнили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221108/donetskiy-aeroport-polnostyu-ochischen-ot-boevikov-vsu--video-1125272193.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина