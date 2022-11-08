Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221108/vs-rf-otrazili-ataki-ukrainskoy-armii-na-chetyrekh-napravleniyakh--mo-1125278128.html
ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО
ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО - РИА Новости Крым, 08.11.2022
ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО
ВС РФ отразили ряд атак ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив более 400 боевиков противника. Об... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T14:01
2022-11-08T14:01
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125021196_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_c7e685c2a76afcff8d7895d22c38d209.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили ряд атак ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив более 400 боевиков противника. Об этом сообщили в Минобороны России.Наибольшее число атак противник предпринял на Николаево-Криворожском направлении.На Купянском направлении российские войска при поддержке артиллерии отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, которые предприняли попытку прорваться к селу Куземовка (ЛНР). Общие потери ВСУ здесь превысили 160 человек.Еще более 100 военнослужащих ВСУ за сутки потеряли на Красно-Лиманском направлении, где российские войска упреждающим огнем отбили попытку наступления двух батальонных тактических групп на Площанку и Чернопоповку (села в ЛНР).Также две безуспешные попытки контрнаступления ВСУ предприняли на Южно-Донецком направлении.На этом участке боев противник потерял около 90 военнослужащих и восемь единиц техники."Кроме того, ударами армейской авиации поражены две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для перехода в атаку в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", – уточнили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221108/donetskiy-aeroport-polnostyu-ochischen-ot-boevikov-vsu--video-1125272193.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125021196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a79826d9b1753ff52c63e1e8a78f6e2d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина
ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО

Минобороны: ВС РФ отразили все атаки украинской армии на четырех направлениях

14:01 08.11.2022
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкСвязист ВДВ РФ прикрывает своих сослуживцев во время развертывания средств связи на Херсонском направлении.
Связист ВДВ РФ прикрывает своих сослуживцев во время развертывания средств связи на Херсонском направлении. - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ отразили ряд атак ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском, Николаево-Криворожском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив более 400 боевиков противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
Наибольшее число атак противник предпринял на Николаево-Криворожском направлении.

"Российскими подразделениями за сутки пресечено девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей", – сообщается в сводке.

На Купянском направлении российские войска при поддержке артиллерии отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, которые предприняли попытку прорваться к селу Куземовка (ЛНР). Общие потери ВСУ здесь превысили 160 человек.
Еще более 100 военнослужащих ВСУ за сутки потеряли на Красно-Лиманском направлении, где российские войска упреждающим огнем отбили попытку наступления двух батальонных тактических групп на Площанку и Чернопоповку (села в ЛНР).
Также две безуспешные попытки контрнаступления ВСУ предприняли на Южно-Донецком направлении.
"Противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял две безуспешные попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Павловка Донецкой Народной Республики. В результате нанесенного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны", – уточнили в Минобороны.
На этом участке боев противник потерял около 90 военнослужащих и восемь единиц техники.
"Кроме того, ударами армейской авиации поражены две ротные тактические группы ВСУ, выдвигавшиеся для перехода в атаку в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики", – уточнили в ведомстве.
Стела с названием города при въезде в Донецк - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
10:38
Донецкий аэропорт полностью очищен от боевиков ВСУ — видео
Министерство обороны РФСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58Почти 8 тысяч детей из новых регионов РФ отдохнули в Крыму в этом году
14:39Правительство РФ внесло в черный список оборонные компании 10 стран
14:23Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
14:22Избивали и требовали денег: в Крыму вынесли приговор пятерым вымогателям
14:13Армия России уничтожила четыре пункта управления и три склада ВСУ
14:08В Крыму законсервировали построенные по ФЦП три артезианских водозабора
14:01ВС РФ отразили атаки украинской армии на четырех направлениях – МО
13:56Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году
13:40Семь областей без света: аварийные отключения на Украине
13:31Как пережить лунное затмение — советы астропсихолога
13:29Доля российского медоборудования в России составляет 25% – Минпромторг
13:28Власти Керчи перекроют центр города из-за дорожных работ
13:23Три тысячи украинцев попросили белорусское гражданство в этом году
13:05РНКБ: владельцы "детских карт" в сентябре-октябре потратили 111 млн руб.
12:56Губернатор Севастополя объяснил "громкие звуки" стрельбами на полигоне
12:39В Севастополе осудили школьника за кражу у матери
12:18В районе ущелья Уч-Кош заблудились туристы с ребенком
12:00Что будет с новогодними премиями в России в декабре
11:57Пожар в пятиэтажке под Симферополем – есть пострадавший
11:47Как изменят ситуацию на Украине поставки нового вооружения - мнение
Лента новостейМолния