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В Крыму смягчили ограничения по COVID-19 - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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В Крыму смягчили ограничения по COVID-19
В Крыму смягчили ограничения по COVID-19 - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Крыму смягчили ограничения по COVID-19
В Крыму отменили обязательный тест на коронавирус для вернувшихся из-за рубежа. Соответствующие изменения внес в указ о повышенной готовности глава республики... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T17:15
2022-11-08T17:21
коронавирус в крыму
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму отменили обязательный тест на коронавирус для вернувшихся из-за рубежа. Соответствующие изменения внес в указ о повышенной готовности глава республики Сергей Аксенов.При этом в пунктах пропуска прибывающих граждан могут выборочного тестировать на коронавирусную инфекцию."Решение о необходимости тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта при осуществлении санитарно-карантинного контроля", - добавил глава Крыма.
https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html
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коронавирус в крыму, сергей аксенов
В Крыму смягчили ограничения по COVID-19

В Крыму отменили обязательный тест на COVID-19 для вернувшихся из-за рубежа

17:15 08.11.2022 (обновлено: 17:21 08.11.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКлинические испытания назальной вакцины
Клинические испытания назальной вакцины - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму отменили обязательный тест на коронавирус для вернувшихся из-за рубежа. Соответствующие изменения внес в указ о повышенной готовности глава республики Сергей Аксенов.
"В регионе отменяется обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-19 для граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Крым с территории иностранного государства", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
При этом в пунктах пропуска прибывающих граждан могут выборочного тестировать на коронавирусную инфекцию.
"Решение о необходимости тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта при осуществлении санитарно-карантинного контроля", - добавил глава Крыма.
Шприц с насадкой-распылителем для назального введения вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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