https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-smyagchili-ogranicheniya-po-covid-19-1125282953.html

В Крыму смягчили ограничения по COVID-19

В Крыму смягчили ограничения по COVID-19 - РИА Новости Крым, 08.11.2022

В Крыму смягчили ограничения по COVID-19

В Крыму отменили обязательный тест на коронавирус для вернувшихся из-за рубежа. Соответствующие изменения внес в указ о повышенной готовности глава республики... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T17:15

2022-11-08T17:15

2022-11-08T17:21

коронавирус в крыму

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму отменили обязательный тест на коронавирус для вернувшихся из-за рубежа. Соответствующие изменения внес в указ о повышенной готовности глава республики Сергей Аксенов.При этом в пунктах пропуска прибывающих граждан могут выборочного тестировать на коронавирусную инфекцию."Решение о необходимости тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта при осуществлении санитарно-карантинного контроля", - добавил глава Крыма.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, сергей аксенов