https://crimea.ria.ru/20221108/v-krymu-smyagchili-ogranicheniya-po-covid-19-1125282953.html
В Крыму смягчили ограничения по COVID-19
В Крыму смягчили ограничения по COVID-19 - РИА Новости Крым, 08.11.2022
В Крыму смягчили ограничения по COVID-19
В Крыму отменили обязательный тест на коронавирус для вернувшихся из-за рубежа. Соответствующие изменения внес в указ о повышенной готовности глава республики... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T17:15
2022-11-08T17:15
2022-11-08T17:21
коронавирус в крыму
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму отменили обязательный тест на коронавирус для вернувшихся из-за рубежа. Соответствующие изменения внес в указ о повышенной готовности глава республики Сергей Аксенов.При этом в пунктах пропуска прибывающих граждан могут выборочного тестировать на коронавирусную инфекцию."Решение о необходимости тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта при осуществлении санитарно-карантинного контроля", - добавил глава Крыма.
https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, сергей аксенов
В Крыму смягчили ограничения по COVID-19
В Крыму отменили обязательный тест на COVID-19 для вернувшихся из-за рубежа
17:15 08.11.2022 (обновлено: 17:21 08.11.2022)