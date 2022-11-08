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Три тысячи украинцев попросили белорусское гражданство в этом году - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Три тысячи украинцев попросили белорусское гражданство в этом году
Три тысячи украинцев попросили белорусское гражданство в этом году - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Три тысячи украинцев попросили белорусское гражданство в этом году
В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что почти 3 тыс. украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T13:23
2022-11-08T13:23
белоруссия
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что почти 3 тыс. украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.По информации начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексея Бегуна, соискателям необходимо постоянно проживать в республике на протяжении пяти лет, иметь легальный источник существования, соблюдать положения Конституции и законодательства страны."Органы внутренних дел рассматривают обращения в кратчайшие сроки, а в ряде случаев – и в упрощенном порядке. Все это – подтверждение открытости нашей республики для законопослушных и трудолюбивых людей. Такая политика на протяжении многих лет остается неизменной и успешно реализуется", – подытожил представитель МВД.
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белоруссия, украина, общество
Три тысячи украинцев попросили белорусское гражданство в этом году

МВД: почти три тысячи украинцев претендовали на гражданство Белоруссии в этом году

13:23 08.11.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКартотека в отделе по гражданству и иммиграции Центрального РУВД города Минска.
Картотека в отделе по гражданству и иммиграции Центрального РУВД города Минска. - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что почти 3 тыс. украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
"Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о получении белорусского гражданства. В текущем году уже рассмотрено 4075 таких документов. В основном это обращения украинцев — 2811. Из общего числа положительное решение принято по 3997 иностранцам", — говорится в сообщении.
По информации начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексея Бегуна, соискателям необходимо постоянно проживать в республике на протяжении пяти лет, иметь легальный источник существования, соблюдать положения Конституции и законодательства страны.
"Органы внутренних дел рассматривают обращения в кратчайшие сроки, а в ряде случаев – и в упрощенном порядке. Все это – подтверждение открытости нашей республики для законопослушных и трудолюбивых людей. Такая политика на протяжении многих лет остается неизменной и успешно реализуется", – подытожил представитель МВД.
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