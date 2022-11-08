https://crimea.ria.ru/20221108/tri-tysyachi-ukraintsev-poprosili-belorusskoe-grazhdanstvo-v-etom-godu-1125277319.html

Три тысячи украинцев попросили белорусское гражданство в этом году

Три тысячи украинцев попросили белорусское гражданство в этом году - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Три тысячи украинцев попросили белорусское гражданство в этом году

В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что почти 3 тыс. украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T13:23

2022-11-08T13:23

2022-11-08T13:23

белоруссия

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Министерстве внутренних дел Белоруссии заявили, что почти 3 тыс. украинцев обратились за белорусским гражданством в 2022 году. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.По информации начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексея Бегуна, соискателям необходимо постоянно проживать в республике на протяжении пяти лет, иметь легальный источник существования, соблюдать положения Конституции и законодательства страны."Органы внутренних дел рассматривают обращения в кратчайшие сроки, а в ряде случаев – и в упрощенном порядке. Все это – подтверждение открытости нашей республики для законопослушных и трудолюбивых людей. Такая политика на протяжении многих лет остается неизменной и успешно реализуется", – подытожил представитель МВД.

https://crimea.ria.ru/20221013/zelenskiy-khochet-otmenit-bezviz-s-belorussiey-1124862833.html

белоруссия

украина

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белоруссия, украина, общество