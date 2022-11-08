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Сенатор ответил на условия Зеленского для переговоров с Россией
Сенатор ответил на условия Зеленского для переговоров с Россией - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Сенатор ответил на условия Зеленского для переговоров с Россией
Выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским требования для переговоров с Россией являются абсурдом, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T17:07
2022-11-08T17:07
2022-11-08T17:07
владимир зеленский (президент украины)
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским требования для переговоров с Россией являются абсурдом, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Ранее Зеленский назвал условия Киева для начала диалога с Москвой. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".По словам сенатора, Россия уже восстановила территориальную целостность Украины, вернув в состав РФ Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, которые в" 90-е годы были незаконно отчуждены от России".Комментируя требование украинского президента о "возмещении убытков" от СВО, Бондарев призвал Зеленского "начать с себя и выплатить репарации российской стороне за разрушения, которые Украина произвела на Донбассе, начиная с 2014 года".Что касается уважения к Уставу ООН, то его не проявил как раз сам киевский режим, когда нарушил Минские соглашения и начал обстрелы и бомбардировки мирных городов и сел Донбасса, указал глава комитета СФ.
https://crimea.ria.ru/20221108/zelenskiy-predlozhil-prodlit-mobilizatsiyu-i-voennoe-polozhenie-na-ukraine-1125281015.html
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владимир зеленский (президент украины), политика, украина
Сенатор ответил на условия Зеленского для переговоров с Россией
Сенатор Бондарев назвал абсурдными условия Зеленского для переговоров с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским требования для переговоров с Россией являются абсурдом, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Ранее Зеленский назвал условия Киева для начала диалога с Москвой. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
"Зеленскому отлично подошло бы быть актером театра абсурда… Те требования, которые выдвинул сегодня Зеленский в качестве условий для мирных переговоров с Россией… Разве это не абсурд?", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, Россия уже восстановила территориальную целостность Украины, вернув в состав РФ Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, которые в" 90-е годы были незаконно отчуждены от России".
Комментируя требование украинского президента о "возмещении убытков" от СВО, Бондарев призвал Зеленского "начать с себя и выплатить репарации российской стороне за разрушения, которые Украина произвела на Донбассе, начиная с 2014 года".
Что касается уважения к Уставу ООН, то его не проявил как раз сам киевский режим, когда нарушил Минские соглашения и начал обстрелы и бомбардировки мирных городов и сел Донбасса, указал глава комитета СФ.
"А уж "наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится" как пункт в перечне требований… Конечно, каждый военный преступник, будь он военнослужащий ВСУ или просто нацик из добровольческого формирования, предстанет перед военным судом и получит наказание по заслугам. Мы именно к этому и стремимся", - заключил Бондарев.