https://crimea.ria.ru/20221108/senator-otvetil-na-usloviya-zelenskogo-dlya-peregovorov-s-rossiey-1125282635.html

Сенатор ответил на условия Зеленского для переговоров с Россией

Сенатор ответил на условия Зеленского для переговоров с Россией - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Сенатор ответил на условия Зеленского для переговоров с Россией

Выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским требования для переговоров с Россией являются абсурдом, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T17:07

2022-11-08T17:07

2022-11-08T17:07

владимир зеленский (президент украины)

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122949758_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_839cc3485c3cf429e1ef5b55584f0a34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Выдвинутые президентом Украины Владимиром Зеленским требования для переговоров с Россией являются абсурдом, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Ранее Зеленский назвал условия Киева для начала диалога с Москвой. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".По словам сенатора, Россия уже восстановила территориальную целостность Украины, вернув в состав РФ Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, которые в" 90-е годы были незаконно отчуждены от России".Комментируя требование украинского президента о "возмещении убытков" от СВО, Бондарев призвал Зеленского "начать с себя и выплатить репарации российской стороне за разрушения, которые Украина произвела на Донбассе, начиная с 2014 года".Что касается уважения к Уставу ООН, то его не проявил как раз сам киевский режим, когда нарушил Минские соглашения и начал обстрелы и бомбардировки мирных городов и сел Донбасса, указал глава комитета СФ.

https://crimea.ria.ru/20221108/zelenskiy-predlozhil-prodlit-mobilizatsiyu-i-voennoe-polozhenie-na-ukraine-1125281015.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), политика, украина