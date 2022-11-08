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Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году
Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году
По темпам роста в виноделии производство игристых вин в России сохраняет первое место. За десять месяцев 2022 года оно выросло в годовом выражении на 26,7%, до... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T13:56
2022-11-08T13:57
экономика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. По темпам роста в виноделии производство игристых вин в России сохраняет первое место. За десять месяцев 2022 года оно выросло в годовом выражении на 26,7%, до 11,73 млн декалитров (дал), сообщило Росалкогольрегулирование."За этот же период российские производители выпустили 67 млн дал водки, что на 7,7% больше, чем годом ранее. Производство коньяка выросло на 14,7% в годовом измерении, до 7,18 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 91,7 млн дал (на 11,6% больше)", – сказано в сообщении.Помимо этого, слабоалкогольных напитков в январе-октябре произведено 15,3 млн дал (почти в 1,7 раза больше).
https://crimea.ria.ru/20221104/kak-izmenyatsya-tseny-na-alkogol-po-parallelnomu-importu--prognoz-1125229621.html
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экономика, российская федерация (россия, рф)
Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году

Россия более чем на четверть увеличила производство игристых вин в этом году

13:56 08.11.2022 (обновлено: 13:57 08.11.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал в руке
Бокал в руке - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. По темпам роста в виноделии производство игристых вин в России сохраняет первое место. За десять месяцев 2022 года оно выросло в годовом выражении на 26,7%, до 11,73 млн декалитров (дал), сообщило Росалкогольрегулирование.
"За этот же период российские производители выпустили 67 млн дал водки, что на 7,7% больше, чем годом ранее. Производство коньяка выросло на 14,7% в годовом измерении, до 7,18 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 91,7 млн дал (на 11,6% больше)", – сказано в сообщении.
Помимо этого, слабоалкогольных напитков в январе-октябре произведено 15,3 млн дал (почти в 1,7 раза больше).
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