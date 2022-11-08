https://crimea.ria.ru/20221108/rossiya-uvelichila-proizvodstvo-igristykh-vin-na-267-v-etom-godu-1125278012.html

Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году

Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Россия увеличила производство игристых вин на 26,7% в этом году

По темпам роста в виноделии производство игристых вин в России сохраняет первое место. За десять месяцев 2022 года оно выросло в годовом выражении на 26,7%, до... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T13:56

2022-11-08T13:56

2022-11-08T13:57

экономика

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. По темпам роста в виноделии производство игристых вин в России сохраняет первое место. За десять месяцев 2022 года оно выросло в годовом выражении на 26,7%, до 11,73 млн декалитров (дал), сообщило Росалкогольрегулирование."За этот же период российские производители выпустили 67 млн дал водки, что на 7,7% больше, чем годом ранее. Производство коньяка выросло на 14,7% в годовом измерении, до 7,18 млн дал. Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 91,7 млн дал (на 11,6% больше)", – сказано в сообщении.Помимо этого, слабоалкогольных напитков в январе-октябре произведено 15,3 млн дал (почти в 1,7 раза больше).

https://crimea.ria.ru/20221104/kak-izmenyatsya-tseny-na-alkogol-po-parallelnomu-importu--prognoz-1125229621.html

российская федерация (россия, рф)

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экономика, российская федерация (россия, рф)