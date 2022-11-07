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Российские ПВО сбили украинский Ми-8 под Херсоном - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Российские ПВО сбили украинский Ми-8 под Херсоном
Российские ПВО сбили украинский Ми-8 под Херсоном - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Российские ПВО сбили украинский Ми-8 под Херсоном
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, уничтожили шесть БПЛА и перехватили 14 реактивных снарядов ВСУ. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T14:06
2022-11-07T14:07
специальная военная операция рф на украине
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, уничтожили шесть БПЛА и перехватили 14 реактивных снарядов ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожены в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в ДНР", — сообщили в оборонном ведомстве.Кроме того, ПВО перехватили 14 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ДНР. В Харьковской области, Донбассе и Херсонской области оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 186-ти районах.Также ВС РФ уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области и хранилище топлива для военной техники ВСУ в Николаевской области. Уничтожены и две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 и самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 170 вертолетов, 2 458 беспилотных летательных аппаратов, 387 зенитных ракетных комплексов, 6 421 танк и другие боевые бронированные машины, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 109 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20221107/rossiyskie-voennye-otbili-ataki-na-khersonskuyu-oblast-i-v-lnr-1125261781.html
https://crimea.ria.ru/20221106/vooruzhennye-sily-rf-unichtozhili-sklad-s-raketami-dlya-himars-i-smerch-1125252559.html
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, новости, министерство обороны рф
Российские ПВО сбили украинский Ми-8 под Херсоном

ВС РФ за сутки сбили украинский Ми-8, 6 беспилотников и поразили 7 пунктов управления - МО

14:06 07.11.2022 (обновлено: 14:07 07.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, уничтожили шесть БПЛА и перехватили 14 реактивных снарядов ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожены в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в ДНР", — сообщили в оборонном ведомстве.
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в рамках спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
13:43
Российские военные отбили атаки на Херсонскую область и в ЛНР
Кроме того, ПВО перехватили 14 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ДНР. В Харьковской области, Донбассе и Херсонской области оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 186-ти районах.
Также ВС РФ уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области и хранилище топлива для военной техники ВСУ в Николаевской области. Уничтожены и две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 и самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".
Американская артиллерийская ракетная система M142 (HIMARS). Фото FADEL SENNA/AFP
Вчера, 14:58
Вооруженные силы РФ уничтожили склад с ракетами для HIMARS и "Смерч"
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 170 вертолетов, 2 458 беспилотных летательных аппаратов, 387 зенитных ракетных комплексов, 6 421 танк и другие боевые бронированные машины, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 109 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеНовостиМинистерство обороны РФ
 
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