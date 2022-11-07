https://crimea.ria.ru/20221107/rossiyskie-pvo-sbili-ukrainskiy-mi-8-pod-khersonom-1125262080.html

Российские ПВО сбили украинский Ми-8 под Херсоном

Российские ПВО сбили украинский Ми-8 под Херсоном - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Российские ПВО сбили украинский Ми-8 под Херсоном

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, уничтожили шесть БПЛА и перехватили 14 реактивных снарядов ВСУ. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T14:06

2022-11-07T14:06

2022-11-07T14:07

специальная военная операция рф на украине

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский вертолет Ми-8, уничтожили шесть БПЛА и перехватили 14 реактивных снарядов ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны России."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожены в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в ДНР", — сообщили в оборонном ведомстве.Кроме того, ПВО перехватили 14 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха" в Херсонской области и ДНР. В Харьковской области, Донбассе и Херсонской области оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 186-ти районах.Также ВС РФ уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения в Запорожской области и хранилище топлива для военной техники ВСУ в Николаевской области. Уничтожены и две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 и самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 331 самолет, 170 вертолетов, 2 458 беспилотных летательных аппаратов, 387 зенитных ракетных комплексов, 6 421 танк и другие боевые бронированные машины, 884 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7 109 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20221107/rossiyskie-voennye-otbili-ataki-na-khersonskuyu-oblast-i-v-lnr-1125261781.html

https://crimea.ria.ru/20221106/vooruzhennye-sily-rf-unichtozhili-sklad-s-raketami-dlya-himars-i-smerch-1125252559.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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