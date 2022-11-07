https://crimea.ria.ru/20221107/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1125253393.html

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 06.11.2022

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.11.2022

2022-11-07T00:01

2022-11-07T00:01

2022-11-06T16:33

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Феодосии, Судаке, Керчи переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество