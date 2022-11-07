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Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 06.11.2022
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Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 06.11.2022
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.11.2022
2022-11-07T00:01
2022-11-06T16:33
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.В Феодосии, Судаке, Керчи переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.
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крымская погода, крым, общество

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

00:01 07.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, в западных, центральных и восточных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на побережье до +10; днем +7…12, на южном побережье до 16 градусов тепла", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +10...12.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.
В Евпатории переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.
В Феодосии, Судаке, Керчи переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14.
 
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Заголовок открываемого материала
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