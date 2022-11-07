https://crimea.ria.ru/20221107/krasnov-podpisal-prikazy-o-sozdanii-prokuratur-v-novykh-regionakh-rossii-1125268413.html

Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России

Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов своими приказами согласовал образование прокуратур в четырех новых регионах России. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T19:19

2022-11-07T19:19

2022-11-07T19:19

российская федерация (россия, рф)

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов своими приказами согласовал образование прокуратур в четырех новых регионах России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Документ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.Уточняется, что реализацией указанных мероприятий займутся специально образованные комиссии.

российская федерация (россия, рф)

новые регионы россии

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), новые регионы россии