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Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России
Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов своими приказами согласовал образование прокуратур в четырех новых регионах России. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T19:19
2022-11-07T19:19
2022-11-07T19:19
российская федерация (россия, рф)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов своими приказами согласовал образование прокуратур в четырех новых регионах России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Документ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.Уточняется, что реализацией указанных мероприятий займутся специально образованные комиссии.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российская федерация (россия, рф), новые регионы россии
Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России
Краснов подписал приказы о создании прокуратур ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов своими приказами согласовал образование прокуратур в четырех новых регионах России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.
Уточняется, что реализацией указанных мероприятий займутся специально образованные комиссии.