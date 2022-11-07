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Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России
Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов своими приказами согласовал образование прокуратур в четырех новых регионах России. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T19:19
2022-11-07T19:19
российская федерация (россия, рф)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов своими приказами согласовал образование прокуратур в четырех новых регионах России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Документ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.Уточняется, что реализацией указанных мероприятий займутся специально образованные комиссии.
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российская федерация (россия, рф), новые регионы россии
Краснов подписал приказы о создании прокуратур в новых регионах России

Краснов подписал приказы о создании прокуратур ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

19:19 07.11.2022
 
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Заседание коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов своими приказами согласовал образование прокуратур в четырех новых регионах России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов подписал приказы об образовании в системе прокуратуры России прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с целью организации надлежащего прокурорского надзора в образованных субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.
Уточняется, что реализацией указанных мероприятий займутся специально образованные комиссии.
 
Российская Федерация (Россия, РФ)Новые регионы России
 
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