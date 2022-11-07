https://crimea.ria.ru/20221107/kogda-zaporozhskaya-oblast-polnostyu-pereydet-na-rubli-1125260486.html
Когда Запорожская область полностью перейдет на рубли
Когда Запорожская область полностью перейдет на рубли - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Когда Запорожская область полностью перейдет на рубли
С 1 января 2023 года в Запорожской области полностью откажутся от возможности оплаты в гривнах, единственной официальной валютой станет рубль. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T12:39
2022-11-07T12:39
2022-11-07T12:40
запорожская область
новые регионы россии
экономика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123882473_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e5af00f3266099e253bbbbceeb35acc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года в Запорожской области полностью откажутся от возможности оплаты в гривнах, единственной официальной валютой станет рубль. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль. Гривна уйдет в историю", – сказал РИА Новости Рогов.Ранее врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости Крым, что не поддерживает быстрый отказ от гривны, поскольку "быстрый переход и радикальные методы в экономике – это не наши методы".
https://crimea.ria.ru/20220628/khersonschina-obestsenila-grivnu--1123685075.html
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123882473_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e370f669bbe4f8fbe2effaea5158c961.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, новые регионы россии, экономика, общество
Когда Запорожская область полностью перейдет на рубли
Запорожская область откажется от гривны и перейдет на оплату в рублях с 2023 года – Рогов
12:39 07.11.2022 (обновлено: 12:40 07.11.2022)