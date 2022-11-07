https://crimea.ria.ru/20221107/kogda-zaporozhskaya-oblast-polnostyu-pereydet-na-rubli-1125260486.html

Когда Запорожская область полностью перейдет на рубли

Когда Запорожская область полностью перейдет на рубли - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Когда Запорожская область полностью перейдет на рубли

С 1 января 2023 года в Запорожской области полностью откажутся от возможности оплаты в гривнах, единственной официальной валютой станет рубль. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T12:39

2022-11-07T12:39

2022-11-07T12:40

запорожская область

новые регионы россии

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года в Запорожской области полностью откажутся от возможности оплаты в гривнах, единственной официальной валютой станет рубль. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов."С 1 января 2023 года в Запорожской области прекращает функционирование бивалютная зона. Гривна больше приниматься не будет. Единственной официальной валютой будет российский рубль. Гривна уйдет в историю", – сказал РИА Новости Рогов.Ранее врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости Крым, что не поддерживает быстрый отказ от гривны, поскольку "быстрый переход и радикальные методы в экономике – это не наши методы".

https://crimea.ria.ru/20220628/khersonschina-obestsenila-grivnu--1123685075.html

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запорожская область, новые регионы россии, экономика, общество