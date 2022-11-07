https://crimea.ria.ru/20221107/gde-v-krymu-otklyuchat-vodu-do-vechera-i-na-vsyu-noch-1125259248.html

Где в Крыму отключат воду до вечера и на всю ночь

Где в Крыму отключат воду до вечера и на всю ночь - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Где в Крыму отключат воду до вечера и на всю ночь

В Евпатории во вторник ночью отключат воду, другие муниципалитеты Крыма частично без воды до вечера понедельника, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T11:44

2022-11-07T11:44

2022-11-07T11:44

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

евпатория

алушта

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник ночью отключат воду, другие муниципалитеты Крыма частично без воды до вечера понедельника, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Кроме того, 7 ноября ориентировочно до 19 часов будет снижено давление, возможны перебои водоснабжения в евпаторийском микрорайоне Спутник-1.Также в течение дня 7 числа без воды алуштинское село В. Кутузовка - улицы Гаспринского, Горная, переулок Южный, а также улица Заречная в селе Приветном.До 14.00 ограничено водоснабжение западной части Джанкоя. Будет осуществляться подвоз воды.

https://crimea.ria.ru/20221105/chto-v-krymu-s-zapasami-vody-i-chego-zhdat-v-noyabre-1125236840.html

евпатория

алушта

джанкой

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2022

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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, евпатория, алушта, джанкой