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Где в Крыму отключат воду до вечера и на всю ночь - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Где в Крыму отключат воду до вечера и на всю ночь
Где в Крыму отключат воду до вечера и на всю ночь - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Где в Крыму отключат воду до вечера и на всю ночь
В Евпатории во вторник ночью отключат воду, другие муниципалитеты Крыма частично без воды до вечера понедельника, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T11:44
2022-11-07T11:44
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
евпатория
алушта
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник ночью отключат воду, другие муниципалитеты Крыма частично без воды до вечера понедельника, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Кроме того, 7 ноября ориентировочно до 19 часов будет снижено давление, возможны перебои водоснабжения в евпаторийском микрорайоне Спутник-1.Также в течение дня 7 числа без воды алуштинское село В. Кутузовка - улицы Гаспринского, Горная, переулок Южный, а также улица Заречная в селе Приветном.До 14.00 ограничено водоснабжение западной части Джанкоя. Будет осуществляться подвоз воды.
https://crimea.ria.ru/20221105/chto-v-krymu-s-zapasami-vody-i-chego-zhdat-v-noyabre-1125236840.html
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, евпатория, алушта, джанкой
Где в Крыму отключат воду до вечера и на всю ночь

В Евпатории отключат воду на целую ночь, в других городах Крыма - до вечера

11:44 07.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник ночью отключат воду, другие муниципалитеты Крыма частично без воды до вечера понедельника, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Евпатории будут переключать на новую линию местную горбольницу. В этой связи воды в самом городе и в поселке Заозерном не будет с 22.30 8 ноября до 10 часов утра 9 ноября. На время проведения работ будет организован подвоз питьевой воды.
Кроме того, 7 ноября ориентировочно до 19 часов будет снижено давление, возможны перебои водоснабжения в евпаторийском микрорайоне Спутник-1.
Также в течение дня 7 числа без воды алуштинское село В. Кутузовка - улицы Гаспринского, Горная, переулок Южный, а также улица Заречная в селе Приветном.
До 14.00 ограничено водоснабжение западной части Джанкоя. Будет осуществляться подвоз воды.
Межгорное водохранилище - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 08:01Радио "Спутник в Крыму"
Что в Крыму с запасами воды и чего ждать в ноябре
 
Вода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяЕвпаторияАлуштаДжанкой
 
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