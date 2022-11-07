https://crimea.ria.ru/20221107/fura-smyala-vaz-v-avarii-na-kubani-pogibla-semya-s-rebenkom-1125257190.html

Фура смяла ВАЗ: в аварии на Кубани погибла семья с ребенком

Фура смяла ВАЗ: в аварии на Кубани погибла семья с ребенком - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Фура смяла ВАЗ: в аварии на Кубани погибла семья с ребенком

Три человека, в том числе подросток, погибли в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T09:34

2022-11-07T09:34

2022-11-07T09:34

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе подросток, погибли в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщают "Кубанские новости".ДТП произошло накануне днем на федеральной трассе "Кавказ" в Новокубанском районе. 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался со стороны хутора Марьинский в сторону трассы "Кавказ". По предварительным данным, водитель легковушки проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой "Скания".Уточняется, что в ВАЗе находились женщина, ее сын и внук.

https://crimea.ria.ru/20221031/zhutkoe-dtp-na-kubani-dva-cheloveka-pogibli-i-chetvero-postradali-1125178143.html

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происшествия