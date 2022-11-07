https://crimea.ria.ru/20221107/fura-smyala-vaz-v-avarii-na-kubani-pogibla-semya-s-rebenkom-1125257190.html
Фура смяла ВАЗ: в аварии на Кубани погибла семья с ребенком
Фура смяла ВАЗ: в аварии на Кубани погибла семья с ребенком - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Фура смяла ВАЗ: в аварии на Кубани погибла семья с ребенком
Три человека, в том числе подросток, погибли в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщают "Кубанские новости". РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T09:34
2022-11-07T09:34
2022-11-07T09:34
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе подросток, погибли в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщают "Кубанские новости".ДТП произошло накануне днем на федеральной трассе "Кавказ" в Новокубанском районе. 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался со стороны хутора Марьинский в сторону трассы "Кавказ". По предварительным данным, водитель легковушки проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой "Скания".Уточняется, что в ВАЗе находились женщина, ее сын и внук.
https://crimea.ria.ru/20221031/zhutkoe-dtp-na-kubani-dva-cheloveka-pogibli-i-chetvero-postradali-1125178143.html
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происшествия
Фура смяла ВАЗ: в аварии на Кубани погибла семья с ребенком
На Кубани в ДТП с фурой и легковушкой погибла семья с ребенком
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе подросток, погибли в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщают "Кубанские новости".
ДТП произошло накануне днем на федеральной трассе "Кавказ" в Новокубанском районе. 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался со стороны хутора Марьинский в сторону трассы "Кавказ". По предварительным данным, водитель легковушки проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с фурой "Скания".
"В результате от полученных травм на месте до приезда скорой помощи скончались водитель "шестерки" и его 63-летняя пассажирка. Еще один пассажир легковушки – 14-летний подросток – с многочисленными травмами был госпитализирован. Позже он скончался в больнице", - сообщает издание со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что в ВАЗе находились женщина, ее сын и внук.