https://crimea.ria.ru/20221107/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-dannye-za-sutki-1125258327.html
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 07.11.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 131 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T10:20
2022-11-07T10:20
2022-11-07T10:20
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распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 131 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 287 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 30 человек, за весь период – 201 753", - говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 86 лет. В ковидный стационар госпитализирован один пациент, выписаны двое."На данный момент в больницах находится 63 человека, из них 58 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 079 человек, выздоровели 93 390.
https://crimea.ria.ru/20221107/zdorove-25-tysyach-patsientov-udalenno-proverit-minzdrav-1125254902.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
В Крыму и Севастополе зарегистрировано 32 случая COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 131 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 287 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 30 человек, за весь период – 201 753", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 86 лет. В ковидный стационар госпитализирован один пациент, выписаны двое.
"На данный момент в больницах находится 63 человека, из них 58 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 079 человек, выздоровели 93 390.