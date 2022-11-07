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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 07.11.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 131 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T10:20
2022-11-07T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 131 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 287 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 30 человек, за весь период – 201 753", - говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 86 лет. В ковидный стационар госпитализирован один пациент, выписаны двое."На данный момент в больницах находится 63 человека, из них 58 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 079 человек, выздоровели 93 390.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки

В Крыму и Севастополе зарегистрировано 32 случая COVID-19, умер один человек

10:20 07.11.2022
 
© © Fotolia/ Tom WangБольница
Больница
© © Fotolia/ Tom Wang
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 131 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализированы три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 287 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 30 человек, за весь период – 201 753", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 86 лет. В ковидный стационар госпитализирован один пациент, выписаны двое.
"На данный момент в больницах находится 63 человека, из них 58 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели коронавирусной инфекцией 96 079 человек, выздоровели 93 390.
Здание Министерства здравоохранения - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
07:55
Здоровье 25 тысяч пациентов удаленно проверит Минздрав
 
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