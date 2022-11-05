https://crimea.ria.ru/20221105/uchenye-otkryli-novyy-virus-gibrid-1125239049.html

Ученые открыли новый вирус-гибрид

Ученые открыли новый вирус-гибрид - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Ученые открыли новый вирус-гибрид

Новый гибридный вирус, который возник в результате слияния вируса гриппа А и респираторно-синцитиального вируса человека (РСВ), открыли вирусологи университета... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T18:25

2022-11-05T18:25

2022-11-05T18:25

наука и технологии

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Новый гибридный вирус, который возник в результате слияния вируса гриппа А и респираторно-синцитиального вируса человека (РСВ), открыли вирусологи университета Глазго.По мнению ученого, исследователи обнаружили механизм развития этой болезни — в этом случае им может быть гарантирована если не Нобелевская премия, то какая-нибудь другая статусная награда."Если это все окажется правдой, скорее всего, мы увидим подтверждение у тех пациентов, которые переносят или погибли от так называемой гриппозно-вирусной пневмонии", – цитирует врача "Вечерняя Москва".Иммунолог уверен: когда вскрывается какой-то механизм развития заболеваний, можно дальше планировать лечебные мероприятия или разрабатывать лекарства, которые этот механизм блокируют.

https://crimea.ria.ru/20220613/devyat-strashnykh-voprosov-o-virusakh-gde-i-kto-ikh-mozhet-podkhvatit-1123509250.html

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наука и технологии, здоровье, общество