https://crimea.ria.ru/20221105/uchenye-otkryli-novyy-virus-gibrid-1125239049.html
Ученые открыли новый вирус-гибрид
Ученые открыли новый вирус-гибрид - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Ученые открыли новый вирус-гибрид
Новый гибридный вирус, который возник в результате слияния вируса гриппа А и респираторно-синцитиального вируса человека (РСВ), открыли вирусологи университета... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T18:25
2022-11-05T18:25
2022-11-05T18:25
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Новый гибридный вирус, который возник в результате слияния вируса гриппа А и респираторно-синцитиального вируса человека (РСВ), открыли вирусологи университета Глазго.По мнению ученого, исследователи обнаружили механизм развития этой болезни — в этом случае им может быть гарантирована если не Нобелевская премия, то какая-нибудь другая статусная награда."Если это все окажется правдой, скорее всего, мы увидим подтверждение у тех пациентов, которые переносят или погибли от так называемой гриппозно-вирусной пневмонии", – цитирует врача "Вечерняя Москва".Иммунолог уверен: когда вскрывается какой-то механизм развития заболеваний, можно дальше планировать лечебные мероприятия или разрабатывать лекарства, которые этот механизм блокируют.
https://crimea.ria.ru/20220613/devyat-strashnykh-voprosov-o-virusakh-gde-i-kto-ikh-mozhet-podkhvatit-1123509250.html
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наука и технологии, здоровье, общество
Ученые открыли новый вирус-гибрид
Англичане открыли новый скрещенный вирус, поражающий легкие
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Новый гибридный вирус, который возник в результате слияния вируса гриппа А и респираторно-синцитиального вируса человека (РСВ), открыли вирусологи университета Глазго.
"Эти вирусы относятся к разным семействам. Раньше считалось, что они не могут объединяться. Но исследование показало, что гибридный вирус поражает более широкий спектр клеток. Кроме того, белки РСВ помогают ему ускользать от иммунной системы. Вирус способен проникать через дыхательные пути в легкие и вызывать более тяжелые инфекции", – прокомментировал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По мнению ученого, исследователи обнаружили механизм развития этой болезни — в этом случае им может быть гарантирована если не Нобелевская премия, то какая-нибудь другая статусная награда.
"Если это все окажется правдой, скорее всего, мы увидим подтверждение у тех пациентов, которые переносят или погибли от так называемой гриппозно-вирусной пневмонии", – цитирует врача "Вечерняя Москва"
.
Иммунолог уверен: когда вскрывается какой-то механизм развития заболеваний, можно дальше планировать лечебные мероприятия или разрабатывать лекарства, которые этот механизм блокируют.