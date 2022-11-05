Рейтинг@Mail.ru
Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221105/rossiyskie-voyska-otrazili-ataki-vsu-po-vsem-napravleniyam-1125244654.html
Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям
Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям
Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, противник потерял более 400 человек убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T15:10
2022-11-05T15:14
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124167015_0:38:3164:1818_1920x0_80_0_0_d4e8d180268e89b9f8a77a3d7b3743e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, противник потерял более 400 человек убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении тактическая группа ВСУ пыталась атаковать российские позиции возле Куземовки ЛНР. Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделения ВСУ были поражены. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.На Южно-Донецком подразделения ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и два бронеавтомобиля.На Николаево-Криворожском направлении две мотопехотные роты при поддержке танков атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены, артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и техника.
https://crimea.ria.ru/20221105/rossiyskie-voennye-razgromili-punkty-upravleniya-vsu-i-sbu-1125244083.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124167015_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_4fba68fddfec23d4060bfb8193c01274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям

Войска РФ отразили атаки ВСУ и уничтожили базы вооружения и техники

15:10 05.11.2022 (обновлено: 15:14 05.11.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, противник потерял более 400 человек убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении тактическая группа ВСУ пыталась атаковать российские позиции возле Куземовки ЛНР. Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделения ВСУ были поражены. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.
На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.
На Южно-Донецком подразделения ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и два бронеавтомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении две мотопехотные роты при поддержке танков атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены, артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и техника.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
14:30
Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:49Удары по Украине и севастопольские истории: топ новостей недели
15:27Под Николаевом сбили украинский МиГ-29
15:10Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям
14:44В Одессе приняли решение демонтировать памятник Екатерине II
14:30Российские военные разгромили пункты управления ВСУ и СБУ
13:55В Киеве и семи областях ограничили энергоснабжение
13:13Захарова высказалась насчет голосования в ООН против героизации нацизма
12:58Предполагаемого виновника пожара в Костроме задержали
11:59В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение
11:47На паромной переправе в Крым сократилась очередь из фур
11:36В Германии призвали отменить санкции против России
11:15Страны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилища
10:54Коронавирус в Крыму: данные за сутки
10:34Новый стандарт поверки счетчиков: что нужно знать
10:08На судью Верховного суда ДНР совершено покушение
09:57В Сочи после ливней возобновили движение на перекрытой трассе
09:26США откроют в Германии штаб по оказанию военной помощи Украине
09:11Пожар в ночном клубе в Костроме: число жертв растет
08:55Погода Крыму на выходных - позитивный прогноз от ФОБОС
08:27Почему осенью трескаются губы
Лента новостейМолния