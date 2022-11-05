https://crimea.ria.ru/20221105/rossiyskie-voyska-otrazili-ataki-vsu-po-vsem-napravleniyam-1125244654.html
Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям
Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям
Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, противник потерял более 400 человек убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T15:10
2022-11-05T15:10
2022-11-05T15:14
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124167015_0:38:3164:1818_1920x0_80_0_0_d4e8d180268e89b9f8a77a3d7b3743e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, противник потерял более 400 человек убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении тактическая группа ВСУ пыталась атаковать российские позиции возле Куземовки ЛНР. Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделения ВСУ были поражены. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.На Южно-Донецком подразделения ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и два бронеавтомобиля.На Николаево-Криворожском направлении две мотопехотные роты при поддержке танков атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены, артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и техника.
https://crimea.ria.ru/20221105/rossiyskie-voennye-razgromili-punkty-upravleniya-vsu-i-sbu-1125244083.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0f/1124167015_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_4fba68fddfec23d4060bfb8193c01274.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям
Войска РФ отразили атаки ВСУ и уничтожили базы вооружения и техники
15:10 05.11.2022 (обновлено: 15:14 05.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, противник потерял более 400 человек убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На Купянском направлении тактическая группа ВСУ пыталась атаковать российские позиции возле Куземовки ЛНР. Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделения ВСУ были поражены. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.
На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.
На Южно-Донецком подразделения ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и два бронеавтомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении две мотопехотные роты при поддержке танков атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены, артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и техника.