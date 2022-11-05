https://crimea.ria.ru/20221105/rossiyskie-voyska-otrazili-ataki-vsu-po-vsem-napravleniyam-1125244654.html

Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям

Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Российские войска отразили атаки ВСУ по всем направлениям

Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, противник потерял более 400 человек убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T15:10

2022-11-05T15:10

2022-11-05T15:14

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные отразили атаки ВСУ на четырех направлениях, противник потерял более 400 человек убитыми. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении тактическая группа ВСУ пыталась атаковать российские позиции возле Куземовки ЛНР. Огнем российской артиллерии и ударами армейской авиации подразделения ВСУ были поражены. Уничтожено более 140 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля и пять автомобилей различного назначения.На Красно-Лиманском направлении сорваны атаки трех ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Стельмаховка, Площанка и Кременная ЛНР. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.На Южно-Донецком подразделения ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Времевка. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и два бронеавтомобиля.На Николаево-Криворожском направлении две мотопехотные роты при поддержке танков атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Саблуковка и Суханово Херсонской области. Все атаки отражены, артиллерией, штурмовой и армейской авиацией подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих и техника.

https://crimea.ria.ru/20221105/rossiyskie-voennye-razgromili-punkty-upravleniya-vsu-i-sbu-1125244083.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)