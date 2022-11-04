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В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.11.2022
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В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие
В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.11.2022
В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие
Прокуратура занялась проверкой ДТП в Керчи с участием автомобиля Tata и маршрутного автобуса, в ходе которого пострадали водитель и пять пассажиров. Об этом... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T17:00
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прокуратура республики крым
происшествия
керчь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура занялась проверкой ДТП в Керчи с участием автомобиля Tata и маршрутного автобуса, в ходе которого пострадали водитель и пять пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В результате пострадал водитель и пятеро пассажиров общественного транспорта, все они госпитализированы. На месте работают правоохранители, организована прокурорская проверка.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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прокуратура республики крым, происшествия, керчь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие

Прокуратура занялась проверкой ДТП в Керчи

17:00 04.11.2022 (обновлено: 17:05 04.11.2022)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымДТП в Керчи
ДТП в Керчи
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура занялась проверкой ДТП в Керчи с участием автомобиля Tata и маршрутного автобуса, в ходе которого пострадали водитель и пять пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По предварительной информации, сегодня, 4 ноября 2022 года, водитель автомобиля Tata, двигаясь в районе перекрестка улиц Островского и Правды в Керчи, не предоставил преимущество автобусу, с которым совершил столкновение, после чего транспорт выехал за пределы проезжей части и опрокинулся", - сказано в сообщении.

В результате пострадал водитель и пятеро пассажиров общественного транспорта, все они госпитализированы. На месте работают правоохранители, организована прокурорская проверка.
Прокуратура Республики КрымПроисшествияКерчьСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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