https://crimea.ria.ru/20221104/v-kerchi-gruzovik-vrezalsya-v-marshrutku-est-postradavshie-1125237336.html

В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие

В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.11.2022

В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие

Прокуратура занялась проверкой ДТП в Керчи с участием автомобиля Tata и маршрутного автобуса, в ходе которого пострадали водитель и пять пассажиров. Об этом... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T17:00

2022-11-04T17:00

2022-11-04T17:05

прокуратура республики крым

происшествия

керчь

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура занялась проверкой ДТП в Керчи с участием автомобиля Tata и маршрутного автобуса, в ходе которого пострадали водитель и пять пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В результате пострадал водитель и пятеро пассажиров общественного транспорта, все они госпитализированы. На месте работают правоохранители, организована прокурорская проверка.

керчь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, происшествия, керчь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп