https://crimea.ria.ru/20221104/v-kerchi-gruzovik-vrezalsya-v-marshrutku-est-postradavshie-1125237336.html
В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие
В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 04.11.2022
В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие
Прокуратура занялась проверкой ДТП в Керчи с участием автомобиля Tata и маршрутного автобуса, в ходе которого пострадали водитель и пять пассажиров. Об этом... РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T17:00
2022-11-04T17:00
2022-11-04T17:05
прокуратура республики крым
происшествия
керчь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура занялась проверкой ДТП в Керчи с участием автомобиля Tata и маршрутного автобуса, в ходе которого пострадали водитель и пять пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В результате пострадал водитель и пятеро пассажиров общественного транспорта, все они госпитализированы. На месте работают правоохранители, организована прокурорская проверка.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, происшествия, керчь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Керчи грузовик врезался в маршрутку, есть пострадавшие
Прокуратура занялась проверкой ДТП в Керчи
17:00 04.11.2022 (обновлено: 17:05 04.11.2022)