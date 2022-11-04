https://crimea.ria.ru/20221104/turetskiy-potok-mozhet-poluchit-esche-odnu-nitku--ankara-1125234496.html

"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара

"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара - РИА Новости Крым, 04.11.2022

"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара

В рамках создания турецкого газового хаба, Турцию и Россию может связать еще один газопровод, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T09:35

2022-11-04T09:35

2022-11-04T09:35

экономика

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В рамках создания турецкого газового хаба, Турцию и Россию может связать еще один газопровод, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.По его словам, речь может идти о перспективе в пять-десять лет, поскольку Москва предвидит сформирована новая энергетической карты, где Турция занимает подходящую географическую позицию. В этом случае Анкара займет определяющую позицию на мировом газовом рынке, уверен политик.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. О начале совместной работы министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции по реализации предложения Владимира Путина турецкий лидер заявил 14 октября по возвращении из Астаны.Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что работать с Турцией удобнее "потому что Эродоган — человек слова", кроме того, контролировать территорию Черного моря проще.

турция

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф)