"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара
Представитель Эрдогана Калын: Турцию и Россию может связать дополнительный газопровод
© Фото: "Турецкий поток"Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток"
© Фото: "Турецкий поток"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В рамках создания турецкого газового хаба, Турцию и Россию может связать еще один газопровод, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Сейчас существует "Турецкий поток", его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг", - цитирует Калына ТАСС.
По его словам, речь может идти о перспективе в пять-десять лет, поскольку Москва предвидит сформирована новая энергетической карты, где Турция занимает подходящую географическую позицию. В этом случае Анкара займет определяющую позицию на мировом газовом рынке, уверен политик.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. О начале совместной работы министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции по реализации предложения Владимира Путина турецкий лидер заявил 14 октября по возвращении из Астаны.
Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что работать с Турцией удобнее "потому что Эродоган — человек слова", кроме того, контролировать территорию Черного моря проще.