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"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара - РИА Новости Крым, 04.11.2022
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"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара
"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара - РИА Новости Крым, 04.11.2022
"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара
В рамках создания турецкого газового хаба, Турцию и Россию может связать еще один газопровод, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T09:35
2022-11-04T09:35
экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В рамках создания турецкого газового хаба, Турцию и Россию может связать еще один газопровод, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.По его словам, речь может идти о перспективе в пять-десять лет, поскольку Москва предвидит сформирована новая энергетической карты, где Турция занимает подходящую географическую позицию. В этом случае Анкара займет определяющую позицию на мировом газовом рынке, уверен политик.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. О начале совместной работы министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции по реализации предложения Владимира Путина турецкий лидер заявил 14 октября по возвращении из Астаны.Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что работать с Турцией удобнее "потому что Эродоган — человек слова", кроме того, контролировать территорию Черного моря проще.
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экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф)
"Турецкий поток" может получить еще одну нитку — Анкара

Представитель Эрдогана Калын: Турцию и Россию может связать дополнительный газопровод

09:35 04.11.2022
 
© Фото: "Турецкий поток"Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток"
Глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода Турецкий поток
© Фото: "Турецкий поток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В рамках создания турецкого газового хаба, Турцию и Россию может связать еще один газопровод, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Сейчас существует "Турецкий поток", его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг", - цитирует Калына ТАСС.

По его словам, речь может идти о перспективе в пять-десять лет, поскольку Москва предвидит сформирована новая энергетической карты, где Турция занимает подходящую географическую позицию. В этом случае Анкара займет определяющую позицию на мировом газовом рынке, уверен политик.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна станет крупным газовым хабом, с которым зарубежные страны связывают надежды по решению газового вопроса. О начале совместной работы министерств энергетики и природных ресурсов и профильных учреждений России и Турции по реализации предложения Владимира Путина турецкий лидер заявил 14 октября по возвращении из Астаны.
Президент РФ Владимир Путин в свою очередь заявил, что работать с Турцией удобнее "потому что Эродоган — человек слова", кроме того, контролировать территорию Черного моря проще.
 
ЭкономикаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)
 
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